«الترجيحية» تُنقذ الأهلي في كأس السعودية



الرياض (أ ف ب)



حجز الأهلي بطاقته في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك السعودية في كرة القدم، بفوزه بشقّ الأنفس على القادسية 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 3-3) على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة في ربع النهائي.

وتقدم القادسية بهدفين للإيطالي ماتيو ريتيجي (11) والمكسيكي جوليان كينيونيس (30)، وقلّص الأهلي الفارق عبر الإنجليزي إيفان توني (36 من ركلة جزاء)، لكن ريتيجي أعاده إلى سابق عهده (45+4 من ركلة جزاء).

وفرض الأهلي أفضليته في الشوط الثاني وسجّل هدفين بواسطة الفرنسي فالنتين إيتانجانا (61) والإيفواري فرانك كيسييه (73).

واندفع القادسية منذ البداية بحثاً عن التسجيل، وكاد يفعلها في الدقيقة الثانية، عندما سدد ريتيجي كرة قوية تصدى لها حارس المرمى الدولي السنغالي أدوار ميندي وتهيأت أمام البرتغالي أوتافيو الذي تابعها فوق العارضة.

ونجح ريتيجي في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة مرتدة من أحد المدافعين، وسددها قوية بين قدمي ميندي (11).

وأنقذ ميندي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة أوتافيو (18)، قبل أن يعزّز كينيونيس تقدم القادسية، إثر تلقيه كرة داخل المنطقة، وتلاعب بأحد المدافعين وسددها قوية داخل المرمى (30).

وحصل الأهلي على ضربة جزاء انبرى لها توني على يسار الحارس البلجيكي كون كاستيلز (36)، وتصدى الأخير لكرة الدولي الجزائري رياض محرز (38).

وحصل القادسية على ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، فانبرى لها ريتيجي بنجاح (45+4).

وتفوّق الأهلي في الشوط الثاني، وأنقذ كاستيلز مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة البرازيلي ماثيوس (60)، لكن إيتانجانا قلص الفارق بعد دقيقة بتسديدة من داخل المنطقة (61)، ثم أدرك كيسييه التعادل عندما ارتقى لكرة عرضية وتابعها برأسه على يسار كاستيلز (73)، وتابع حارس المرمى البلجيكي تألقه عندما تصدى بقدمه لكرة ماثيوس (89).

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، حيث واصل الأهلي سيطرته، وتهيأت له فرصة عندما سدد كيسييه كرة قوية مرت بجوار القائم (94)، وتصدى كاستيلز لرأسية توني بصعوبة (96)، وسدد محرز كرة قوية مرت بجانب القائم (111)، ردّ عليها القادسية بكرة لعبدالله السالم بجوار القائم (113).

وتأهّل «الخلود» إلى نصف النهائي عقب فوزه المثير على الخليج 4-3 على ملعب نادي الحزم بالرس، وسجّل الأرجنتيني راميرو إنريكي (3) وميزياني ماوليدا من جزر القمر (24) وهتان باهبري (45+3) والإنجليزي جون باكلي (83) أهداف الخلود، ومنصور حمزي (45+1) وصالح العمري (47) والسورينامي شاكيل بيناس (90+2 بالخطأ في مرمى فريقه) أهداف الخليج.

ويختتم ربع النهائي السبت بمباراتي الهلال مع الفتح، والاتحاد حامل اللقب مع الشباب.