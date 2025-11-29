الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الهلال يستعيد «الثلاثي المصاب» قبل لقاء الفتح

29 نوفمبر 2025 09:21

 
الرياض (د ب أ)

عاد الثلاثي حسان تمبكتي وعلي لاجامي وعبد الله الحمدان، إلى التدريبات الجماعية لفريق الهلال، وذلك بعد إنهائهم البرنامج التأهيلي، وذلك قبل مواجهة الفتح السبت بدور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن تمبكتي تعافي من إصابة في أسفل القدم، فيما كان لاجامي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ، بينما نجح الحمدان في التغلب على إصابة في الساق.
وأضافت أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق، قام باستدعاء جميع اللاعبين الأجانب المقيدين في القائمة المحلية، باستثناء الحارس الفرنسي ماتيو باتوبيه، وذلك لقائمة مباراة الفتح.
وتابعت أن إنزاجي أجرى مناورة بين مجموعتين من اللاعبين في تدريبات الجمعة، وذلك من أجل تنفيذ تعليماته التكتيكية، وذلك استعداداً للقاء المرتقب.
ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر النصر.

السعودية
الهلال السعودي
الفتح
سيموني إنزاجي
