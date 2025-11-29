الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«إصابة قوية» تنقل لاعب الوداد إلى المستشفى

«إصابة قوية» تنقل لاعب الوداد إلى المستشفى
29 نوفمبر 2025 09:30


دار السلام (د ب أ)

اضطُر الطاقم الطبي لنادي الوداد المغربي لنقل اللاعب البوركينابي عزيز كي صانع ألعاب الفريق، إلى إحدى المستشفيات في تنزانيا، وذلك بعد تعرّضه لإصابة قوية. وتعرّض كي للإصابة في مباراة الوداد ضد عزام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي فاز فيها الفريق المغربي 1 - صفر. وتعرّض كي، المنتقل للوداد قادماً من يانج أفريكانز التنزاني، للإصابة في الشوط الثاني للمباراة، ليتم استبداله بعدما سقط متأثراً بتدخل مع أحد لاعبي المنافس، وتم نقله مباشرة إلى سيارة الإسعاف عقب خروجه من الملعب، لينتقل بعد ذلك إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوص الطبية، حسبما أكد موقع «البطولة» المغربي. ولم يعلق النادي المغربي على إصابة لاعبه، بانتظار أن يتم الكشف عن الحالة الصحية للاعب لاحقاً.
وكان نور الدين أمرابط قد سجّل هدف فوز الوداد، والذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية للبطولة الأفريقية.

 

 

