الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ثنائي روما مُهدد بالغياب أمام نابولي

ثنائي روما مُهدد بالغياب أمام نابولي
29 نوفمبر 2025 09:34


روما (د ب أ)

تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي نايل العيناوي ومانو كوني مع فريق روما في مواجهة نابولي، المقرر لها الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وذكر موقع «فوتبول إيطاليا» أن العيناوي ومانو كوني خضعا لفحوص طبية، وأكدت عدم تعرّضهما لإصابات في الأربطة، لكن الشكوك تحوم حول مشاركتهما مع روما في مواجهة نابولي.
وأضاف أن الثنائي خضعا للفحوص الطبية، وذلك بعد تعرضهما للإصابة في مواجهة ميتلاند الدنماركي، والتي فاز بها الفريق الإيطالي 2-1 في الدوري الأوروبي.
وتأتي الشكوك حول مشاركة الثنائي في المباراة بعد إصابتها بالتواء خلال المواجهة، وذلك قبل القمة التي سيستضيفها ملعب «الأولمبيكو» في العاصمة الإيطالية.
لكن الأخبار التي أسفرت عنها الفحوص جاءت سعيدة لروما لتبدد مخاوف تعرّضهما لإصابات في الأربطة، وينتظر روما تدريبات اليوم لتقرير مصير كلا اللاعبين.
ويتصدر روما ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الثاني، فيما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

 

 

الدوري الإيطالي
روما
نابولي
ميلان
