الاتحاد والشباب.. «8-3» في الكأس!



الرياض (د ب أ)



يحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، مساء السبت، الكلاسيكو المرتقب بين الاتحاد والشباب، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويدخل الاتحاد اللقاء بحثاً عن بطاقة العبور إلى نصف النهائي في مهمته نحو الحفاظ على لقبه، وذلك وسط ظروف صعبة يعيشها الفريق، سواء على مستوى الدوري أو في دوري أبطال آسيا للنخبة، لاسيما وأنه قادم من خسارة في البطولة الآسيوية بنتيجة 2-4 على أرض الدحيل القطري الأسبوع الماضي.

وفي المقابل فإن الشباب الذي سجّل نتائج متذبذبة في الدوري تراجعت به للمركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، يبحث عن مواصلة المشوار في «أغلى الكؤوس» نحو استعادة لقب غائب منذ 11 عاماً.

وزخر تاريخ كأس الملك بالعديد من المواجهات بين الاتحاد والشباب، آخر تلك التي جمعتهما في قبل نهائي النسخة الماضية، والتي حوّل فيها الاتحاد تأخره 1-2 إلى فوز بنتيجة 3-2 في الوقت بدل الضائع، واللافت أنها نفس نتيجة آخر مواجهة جمعتهما، والتي كانت في الجولة 33 من بطولة الدوري في الموسم الماضي، مما يعكس حجم الندية والإثارة في مواجهات الفريقين.

ويعود أول لقاء بين الاتحاد والشباب في كأس الملك إلى عام 1980 عندما فاز الشباب بثلاثية نظيفة في قبل النهائي، فيما تواجها في العام التالي، وفاز الاتحاد بهدف نظيف في دور الستة عشر.

وعاد الفريقان والتقيا في كأس الملك عام 1986 ليفوز الاتحاد بركلات الترجيح ضمن منافسات دور الثمانية.

وبنظامها السابق «كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال» تواجه الفريقان في نهائي نسخة 2008، حيث فاز الشباب بنتيجة 3-1، ليعودا ويلتقيا في نهائي 2009 ويكرّر الشباب تفوّقه بالفوز برباعية نظيفة، قبل أن يرد الاتحاد بالفوز في نصف نهائي نسخة 2010 بنتيجتي 2- صفر و2-1 ذهاباً وإياباً.

وتواصل تفوّق الاتحاد بالفوز في المباراة النهائية لنسخة 2013 بنتيجة 4-2، وبالنظام الحالي التقى الفريقان للمرة الأولى في نسخة عام 2018، وذلك في دور الثمانية، حيث فاز الاتحاد بنتيجة 4-2، ليلتقيا لآخر مرة عام في نسخة 2022-2023 ويفوز الاتحاد بركلات الترجيح لحساب دور الـ 16، قبل أن يجمعهما لقاء نصف نهائي النسخة الماضية والتي حسمها الاتحاد بالفوز 3-2، وإجمالاً التقى الاتحاد والشباب في كأس الملك 11 مرة، كان الفوز من نصيب الاتحاد في 8 لقاءات، مقابل 3 انتصارات للشباب.