الأحد 30 نوفمبر 2025
الرياضة

«صفية» تؤكد «النجومية المطلقة» في «مضمار العين»

«صفية» تؤكد «النجومية المطلقة» في «مضمار العين»
29 نوفمبر 2025 10:28

 
عصام السيد (العين)

أكدت المهرة «صفية» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة عبد العزيز البلوشي نجوميتها المطلقة، بفوز بفارق أكثر من 10 أطوال في الشوط الخامس، خلال حفل السباق الثاني لمضمار العين الذي أقيم أمس، وتألف من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة، وشهد السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 505 آلاف درهم، قمة الإثارة والتشويق.
توّج الفائزين محمد راشد الناصري، مدير عام مضمار نادي العين للفروسية والرماية، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات في نادي العين، وعلى فاروق، مدير الفروسية بنادي العين، كما شهد الحفل جمهور غفير من محبي وعشاق سباقات الخيول بمضمار العين.
وفازت «ترويج» لإسطبلات ليوا، بإشراف المدرب سعيد الشامسي، وقيادة الفارس بيرناردو بينيرو، بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» بعمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم.
وحقق «مخالد» لإسطبلات الأصايل، بإشراف المدرب أنتوني جميل، وقيادة الفارس سام هتشكوت، فوزاً مثيراً بكأس الشوط الثاني بالشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة «هانديكاب» بعمر 4 سنوات فما فوق، «توليد الإمارات»، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم.
وخطف «آر بي فرينش دود» لبايرلي للسباقات، بإشراف المدربين هلال وطحنون العلوي، وقيادة الفارس حامد البوسعيدي، نجومية الشوط الثالث والرئيس لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة «شروط» بعمر 4 سنوات فما فوق، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 85 ألف درهم.
وانتزع «بعيد» للشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، وقيادة الفارس راي داوسون، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات فما فوق، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم.
وفاز المهر «دي أتش البحر» لإسطبلات أبوظبي للسباقات، بإشراف المدرب سيف المرر، وقيادة الفارس ساندرو بايفا، بجائزة الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق «المبتدئة»، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم.
وفي الختام سجّلت الفرس «جمرا» لعبدالله عمر مسعود، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، وقيادة الفارس راي داوسون «ثنائية»، فوزاً مثيراً في الشوط السابع لمسافة 1000 متر للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم.

