كأس «عيد الاتحاد» للقدرة يُدشن موسم «قرية الإمارات»



عصام السيد (أبوظبي)



تفتتح قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، موسمها الجديد لسباقات القدرة، الأحد، باستضافة وتنظيم سباق كأس عيد الاتحاد.

ويقام السباق لمسافة 120 كلم، بمشاركة أبرز الفرسان والفارسات من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، ويعد من أبرز الفعاليات خلال الموسم، ويحظى باهتمام الإسطبلات، والملاك، والمدربين، والفرسان.

وتنظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، من 4 مراحل، وتبلغ مسافة الأولى 40 كلم، بالأعلام الزرقاء، والثانية بالأعلام الصفراء 35 كلم، ثم الثالثة بالأعلام الحمراء 25 كلم، والأخيرة بالأعلام البيضاء 20 كلم.

وأقيمت إجراءات وزن الفرسان وعمليات الفحص البيطري للخيول، وتقرر أن يكون عمر الجواد المشارك 6 سنوات فما فوق، والحد الأعلى لنبضه 64 نبضة في الدقيقة، ووزن الفارس أو الفارسة 60 كجم.

وكشفت القرية عن تفاصيل افتتاح الموسم والسباق خلال مؤتمر صحفي عقد بصالة الاستدامة، بحضور مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وعدد من المسؤولين والشركاء والرعاة.

وتوجه مسلم العامري بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، على دعمها الكبير للقرية، والذي توج بوضعها في مكانة رفيعة، بما تقدمه من خدمات فنية ولوجستية، موضحاً أن جميع الاستعدادات والتجهيزات اكتملت لتنظيم واستضافة السباق الأول في الموسم الحالي، وتزامنه مع الاحتفالات بعيد الاتحاد.

وقال مطر سهيل اليبهوني، نائب رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، إن القرية تحتفي بافتتاح الموسم الجديد، من خلال أقوي السباقات، متمنياً التوفيق للجميع في موسم يحمل كل مؤشرات التميز.

ونقل عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.. وقال: إنهم سعداء بهذا اللقاء للاحتفال بعيد الاتحاد من خلال السباق الأول في القرية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس لجنة القدرة باتحاد الفروسية، أن كأس عيد الاتحاد مناسبة غالية يتنافس خلالها جميع المشاركين في أجواء الاحتفالات بعيد الاتحاد.

وذكر محمد الحضرمي، مدير الفعاليات في القرية أن دعم القيادة الرشيدة وضعها في مكانة عالمية مرموقة، ومواكبة لاستشراف المستقبل، من خلال المبادرات النوعية، وتبني أفضل الممارسات العالمية.

من جهتها أعلنت لارا صوايا، المديرة التنفيذية للتسويق والرعاية بالقرية عن توقيع مذكرة تفاهم بين سعادة مسلم العامري، ومحمد وسيم ممثل بنك المارية المحلي، لإطلاق أول بطاقة «فيزا كارد» تحمل اسم الفرس الأسطورة «منصورة»، معربة عن تقديرها للرعاة على مبادراتهم لتقديم فعاليات وخدمات يتفاعل فيها مع المجتمع في كل السباقات بالقرية، بالإضافة إلى عروض الكلاب البوليسية، وفعاليات للعائلات والأطفال.

