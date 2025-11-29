نيكس إلى ربع نهائي كأس الدوري الأميركي للسلة



حجز نيويورك نيكس بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، بفوزه على ضيفه ميلووكي باكس حامل اللقب 118-109، بفضل تألق جايلن برونسون الذي سجّل 37 نقطة.

وعاد نجم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بعد غياب أربع مباريات بسبب الإصابة، مسجّلاً 30 نقطة مع 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة في 28 دقيقة، لكن فريقه تلقى الخسارة السابعة توالياً.

وبعد أن بدأ الربع الأخير متأخراً بأربع نقاط، قلّص باكس الفارق إلى نقطتين عبر كرة ساحقة (دانك) لأنتيتوكونمبو قبل 5:19 دقائق من النهاية، لكن نيكس ابتعد بفضل برونسون الذي نجح في تسع من أصل عشر رميات حرة، بينها أربع في الربع الأخير.

وأنهى نيكس دور المجموعات في الصدارة، وفوزه في ماديسون سكوير جاردن منح أيضاً فريق ميامي هيت، الذي كان في راحة الجمعة، بطاقة التأهل كأفضل وصيف في المنطقة الشرقية إلى ربع النهائي المقرر في 9 و10 ديسمبر.

وكانت ست بطاقات تأهل إلى الأدوار الإقصائية على المحك في آخر 11 مباراة من دور المجموعات في البطولة، التي تُحتسب نتائجها ضمن الموسم المنتظم باستثناء المباراة النهائية.

وفي مواجهة مثيرة، تأهل سان أنتونيو سبيرز رغم الغيابات، بفوز مثير 139-136 على دنفر ناجتس بقيادة العملاق الصربي نيكولا يوكيتش.

ورغم غياب النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما وستيفون كاسل للإصابة، سجّل ديفين فاسيل أعلى رصيد له هذا الموسم بـ 35 نقطة، وأضاف جوليان شامباني 25 نقطة و10 متابعات لسان أنتونيو الذي كان متأخراً بفارق 18 نقطة في الربع الثالث.

وبعد تبادل سريع للتقدم في بداية الربع الأخير، عادل الكندي جمال موراي 126-126 قبل 1:41 دقيقة من النهاية، لكن فاسيل رد بثلاثيتين متتاليتين ليحسم الفوز لفريقه.

أنهى موراي اللقاء بـ37 نقطة، فيما أضاف يوكيتش 21 نقطة و9 متابعات و10 تمريرات حاسمة، لكن دنفر ودع البطولة.

وواصل أورلاندو ماجيك مشواره في الكأس بفوز صعب 112-109 على مضيفه ديترويت بيستونز.

بعد يومين من انتهاء سلسلة انتصارات بيستونز البالغة 13 في بوسطن، عاد أصحاب الأرض من تأخر بعشر نقاط في الربع الأخير ليتقدموا مرتين بفارق نقطة واحدة، لكن ماجيك حسم اللقاء في الدقائق الأخيرة.

سجّل ديزموند باين 37 نقطة مع 8 متابعات، وأضاف الألماني فرانتس فاجنر 21 نقطة، فيما أسهم أنتوني بلاك بـ 16 نقطة من مقاعد البدلاء لصالح ماجيك، الذي صمد أمام تألق كايد كانينجهام نجم ديترويت صاحب «تريبل دابل» بـ 39 نقطة و13 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وانتزع ماجيك ثلاث متابعات هجومية في الدقيقة الأخيرة، وسجّل جايلن ساجز رميتين حرتين قبل 6.3 ثانية من النهاية، ليؤكد الفوز ويمنح فريقه بطاقة التأهل بالعلامة الكاملة (4-0) في دور المجموعات.

وحافظ أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل لقب الدوري ووصيف كأس الموسم الماضي، على صدارة مجموعته بفوز مثير 123-119 على فينيكس صنز، رغم انتفاضة متأخرة للأخير.

سجّل النجم الكندي شاي جلجيوس - ألكسندر 15 من أصل 37 نقطة له في الربع الأخير، وأضاف 8 تمريرات حاسمة، فيما تقدم ثاندر بفارق 15 نقطة مطلع الفترة الأخيرة قبل أن يقلص صنز الفارق إلى نقطة مرتين.

كان ثاندر متقدماً بفارق تسديدتين قبل 4.7 ثانية من النهاية، حين نجح جلجيوس-ألكسندر في رميتين حرتين ليحسم اللقاء.

وشهدت المباراة عودة جايلن وليامس للمرة الأولى هذا الموسم بعد تعافيه من جراحة في المعصم، مسجلاً 11 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة، ليؤكد تأهل ثاندر متصدراً للمجموعة.

وحجز فينيكس صنز بطاقة «وايلد كارد» في المنطقة الغربية متفوقاً على ممفيس، رغم فوز الأخير على لوس أنجلوس كليبرز 112-107.

أما لوس أنجلوس ليكرز، الذي ضمن التأهل مسبقا، فأكمل دور المجموعات بالعلامة الكاملة بفوز 129-119 على دالاس مافريكس.

قاد أوستن ريفز ليكرز بتسجيله 38 نقطة، وأضاف السلوفيني لوكا دونتشيتش 35 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة لصالح ليكرز.

وتصدر بي جيه واشنطن قائمة مسجلي مافريكس بـ 22 نقطة، فيما سجل أنتوني ديفيس 12 نقطة مع 5 متابعات و5 تمريرات حاسمة في أول مواجهة له أمام فريقه السابق منذ انتقاله إلى دالاس في الصفقة المفاجئة التي جلبت دونتشيتش إلى ليكرز في فبراير الماضي، وعاد ديفيس بعد غياب 14 مباراة بسبب إصابة في ربلة الساق.