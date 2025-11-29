أموريم يرفض «الأعذار» لمانشستر يونايتد!



لندن (د ب أ)



يشعر روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بأن فريقه يجب أن يكون في وضع أفضل، لكنه يؤكد أنه لا توجد «أعذار» في نادٍ مطالب دائماً بالنجاح.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أنه بعد موسم أول ضعيف تحت قيادة المدرب البرتغالي، بدأ الموسم الجديد بتعثر، لكن الأمور بدأت تتحسن عندما حقق الشياطين الحمر ثلاثة انتصارات متتالية ثم تعادلين متتاليين بنتيجة 2-2 خارج أرضه.

وحصد مانشستر يونايتد نقاطاً متأخرة بعد أن فشل في الحفاظ على تقدمه أمام كل من نوتنجهام فورست وتوتنهام، وزادت الخسارة أمام إيفرتون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي يوم الاثنين الماضي من تفاقم مشكلة الفرص الضائعة التي يمر بها الفريق.

وجعلت هذه الخسارة، الاستعداد لمباراة الأحد أمام كريستال بالاس «صعباً جداً»، لاسيما وأن الفريق المنافس كان لديه وقت أقل للتحضير مقارنة بمانشستر يونايتد، بعد أن خاض مباراة في دوري المؤتمر أمام ستراسبورج.

وقال أموريم، رداً على القول إن هذه المباراة يجب أن يفوز بها مانشستر يونايتد: «في نادينا الوضع نفسه، لأننا العام الماضي كنا مضطرين للفوز في كل مباراة طوال الوقت». وأضاف: «تحمّلنا الكثير من الأمور، والكثير من الانتقادات لأننا لم نكن نفوز، لذلك في نادينا لا توجد أعذار».

وأضاف:«قلت نفس الشيء العام الماضي، عندما كنا في أوروبا، وقلت نفس الأمر هذا العام، عن المزايا والعيوب لعدم المشاركة في أوروبا، لذلك لا توجد أعذار، سواء العام الماضي أو هذا العام، علينا دائماً الفوز بالمباريات».

وبسؤاله عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لاحتلال فريقه المركز العاشر في جدول الترتيب، قال أموريم:«أعتقد أنه لو نظرت إلى المباريات، كان يجب أن نحصل على نقاط أكثر، لأننا سيطرنا على بعض المباريات، وكان لدينا الأفضلية في بعضها، لكننا فقدنا تلك السيطرة».

وقال:«لذلك، إذا نظرت لمبارياتنا ينبغي أن نحصل على نقاط أكثر وهذا أمر مخيب للآمال، ومحبط، خاصة في المباراة الأخيرة».

ويستمر غياب ماتيوس كونيا، وبنيامين سيسكو وهاري ماجوير عن مباراة الفريق أمام كريستال، الذي قد يلعب بطريقة 3 - 4 2- 1- مثل مانشستر يونايتد.