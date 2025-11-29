بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي ترفع وتيرة التنافس



الفجيرة (وام)



واصلت بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي منافساتها في اليوم الثاني، وسط تنظيم متميز ومشاركة واسعة من المرابط المحلية والدولية، حيث شهدت ميادين البطولة مستويات قوية ضمن الأشواط التأهيلية التي أبرزت جودة وقوة الخيول المشاركة في النسخة العاشرة.

وشهد اليوم الثاني حضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وسالم الزحمي، مستشار مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

وتواصلت الإثارة في منافسات ثاني أيام البطولة، من خلال الأشواط التأهيلية التي اشتملت على تكملة فئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، وفئات الأمهار والفحول بمختلف الأعمار.

وشهدت المنافسات ثلاثية «هاتريك» لخيول الشيخ محمد بن سعود القاسمي، استهلتها الفرس «رانيا البداير» التي تصدرت أول الأشواط القسم «ج» المخصص للأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، وحققت 92.20 نقطة، تلتها في المركز الثاني «روعة مغيدر» لراشد سيف الزعابي، وسجّلت 91.50 نقطة، فيما حلت ثالثة «دي حنين» لمربط دبي، ونالت 91.40 نقطة.

وفي جوائز الأفضلية لفئة الأفراس، فازت «ع ج تريم» لمربط عجمان بجائزة أفضل رأس، فيما نالت «استونيا» ليوسف أحمد عبد اللطيف آل علي، جائزة أفضل حركة.

وحصد المهر «رنان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، صدارة القسم «أ» أول أشواط الأمهار بعمر سنة، وحقق 91.60 نقطة، وحلّ في المركز الثاني «محبوب الزبير» للشيخ غانم بن عبد الله آل ثاني، وسجّل 91.40 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث «دي ماجن» لمربط دبي الذي سجّل 91.10 نقطة.

وبجانب صدارته للشوط، حصد «رنان البداير» أيضاً لقب جائزتي أفضل رأس وأفضل حركة لفئة الأمهار عمر سنة.

وتصدّر «إي إس غانم» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، القسم «ب» للأمهار عمر سنة، محققاً 90.90 نقطة، فيما حلّ ثانياً «ع ج هاجس» لمربط عجمان، بعد أن رجّحه معيار «الهوية» عقب تعادله بالنقاط مع «عاج البستان» لإسطبلات البستان، إذ حصل كل منهما على 90.70 نقطة.

وأحرز «منادي الزبير» للشيخ سلطان بن محمد بن عبدالله آل ثاني، المركز الأول في القسم «ج» لفئة الأمهار عمر سنة، وحقق 90.50 نقطة، وجاء في المركز الثاني «غشام إيه إتش» لأحمد سعيد صياح الهاملي، وحصل على 90.40 نقطة، فيما حل ثالثاً «كفو العز» لمربط العز وسجّل 90.30 نقطة.

وحقق «الأريام الرويس» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنتين «أ»، وحقق 91.90 نقطة، تلاه في المركز الثاني «إس إس ميسك» لسلطان اليحيائي، وسجل 91.00 نقطة، وذهب المركز الثالث إلى «دي لاهب» لمربط دبي، وحصل على 90.30 نقطة.

واعتلى «شامل الزبير» للشيخ فهد بن محمد بن عبدالله آل ثاني، صدارة القسم «ب» للأمهار عمر سنتين، وحقق 90.90 نقطة، وجاء بالمركز الثاني «إي إس حسن» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وسجل 90.50 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «فام فورتكس» لفيدريكو جوردان، وسجل 90.10 نقطة.

وأكمل «رشيق البداير» ثلاثية «هاتريك» لخيول الشيخ محمد بن سعود القاسمي، بعد أن أحرز المركز الأول في شوط الأمهار عمر 3 سنوات، محققاً 91.60 نقطة، تلاه في المركز الثاني «أم زد أديب» لخليفة النعيمي، وسجّل 90.90 نقطة، وجاء في المركز الثالث «إتش إي المزاحم» لحمد محمد الحبسي، وحصل على 90.70 نقطة.

ونال جائزة أفضل رأس للأمهار بعمر 2 و3 سنوات «إس إس ميسك» لسلطان اليحيائي، فيما حصل على جائزة أفضل حركة المهر «غندور الهواجر» لمحمد فهد الأحبابي.

واختتم فعاليات اليوم الثاني «رمز الياه» لمحمد أحمد عبد اللطيف آل علي، بإحرازه المركز الأول في القسم «أ» للفحول عمر 4 سنوات وما فوق، وحقق 91.70 نقطة، وجاء في المركز الثاني «الأريام برجس» لإسطبلات الأريام، وسجّل 91.30 نقطة، فيما حل في المركز الثالث «فهد ياس» لبخيت سعيد الكتبي، الذي سجل 91.10 نقطة.

وتتواصل أصداء المنافسة في اليوم الختامي من بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، حيث تتجه أنظار عشاق الخيل إلى الأشواط النهائية التي ستجمع نخبة الأفراس والفحول المتأهلة، وسط ترقّب لحظات الحسم ومعرفة أبطال النسخة العاشرة.