أوجيه بطل العالم للراليات للمرة التاسعة



جدة (أ ف ب)



أحرز الفرنسي سيباستيان أوجيه (تويوتا) لقب بطولة العالم للراليات للمرة التاسعة، في جدة، معادلاً الرقم القياسي لمواطنه سيباستيان لوب.

وعوض أوجيه (41 عاماً) تأخره عن سائق تويوتا الآخر إلفين إيفانز، بحلوله ثالثاً في الترتيب العام، فيما أنهى البريطاني الرالي الأخير هذا الموسم سادساً.

وكان إيفانز يتقدم أوجيه بفارق ثلاث نقاط قبل المرحلة الرابعة عشرة الأخيرة، لكن أوجيه عوض الفارق وتخطاه (293-289) رغم غيابه عن ثلاث مراحل هذا الموسم.

وكان أوجيه تُوج سابقاً ببطولة العالم بين 2013 و2018 وفي 2020 و2021، مع فرق فولكسفاجن وفورد وتويوتا.

وفي نهاية الأسبوع الحالي، أظهر أوجيه مجدداً خبرته الكبيرة وفطنته التكتيكية في السيطرة على منافسه الويلزي، مع تقليل المخاطر على مسار صعب ومتعرج.

ورغم تعرضه لبعض المشاكل في الصحراء السعودية، أبرزها ثقبان في الإطارات الجمعة، لم يهتز السائق الفرنسي، وأنهى البطولة متقدماً على زميله بفارق أربع نقاط في الترتيب العام.

وقال أوجيه قبل أن يعتلى سقف سيارته «ياريس» للاحتفال مع لانديه «يا له من موسم مذهل، كانت المعركة رائعة حقاً مع إلفين (إيفانز)، لا يوجد أبطال كبار إلا أمام منافسين كبار، لقد دفعونا إلى أقصى حدودنا حتى آخر مرحلة في الموسم».

وكان أوجيه خاض موسماً جزئياً مع تويوتا، إذ كان مقرراً أن يشارك في ثماني راليات فقط، لكنه أضاف ثلاث جولات إلى برنامجه بعد بدايته القوية التي فتحت أمامه باب المنافسة على لقب تاريخي تاسع.

وفي النهاية، تُوِّج بعد رالي السعودية المليء بالتقلبات، عقب موسم استثنائي حقق فيه ستة انتصارات وعشر منصات تتويج في 11 سباقاً.

وأحرز بطل العام للموسم الماضي البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) لقب رالي السعودية، الذي ظهر للمرة الأولى على روزنامة بطولة العالم، متقدماً على زميله الفرنسي أدريان فورمو.