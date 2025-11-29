الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الجهوري بطل سباق العمالقة للقدرة في قرية بوذيب

الجهوري بطل سباق العمالقة للقدرة في قرية بوذيب
29 نوفمبر 2025 16:16

 
أبوظبي (الاتحاد)

تُوج الفارس خليفة حمدان الجهوري على صهوة «أل سي أي سكمو» لإسطبلات الوثبة، بلقب سباق العمالقة للقدرة، في ختام فعاليات سباقات الاتحاد للقدرة، الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، بمشاركة 58 فارساً وفارسة.
ونظّم السباقات اتحاد الفروسية والسباق، وتتضمن بجانب سباق العمالقة، سباقاً السيدات، وآخر للإسطبلات الخاصة.
وانتزع خليفة الجهوري لقب السباق بزمن 3:56:40 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.35 كلم في الساعة، متقدماً بفارق ثانيتين فقط عن الفارس عمر إبراهيم المرزوقي، الذي حلّ ثانياً على صهوة «بار أوبان» لإسطبلات المغاوير بزمن 3:56:42 ساعة، فيما جاء ثالثاً الفارس عبدالله يوسف الحمادي، زميله في الإسطبل نفسه، على صهوة «إس إي تريستارا» بزمن 3:56:47 ساعة.
ويُعد سباق «العمالقة» من السباقات الخاصة التي خُصصت للفرسان الذين لا يقل وزنهم عن 70 كجم، وشهد منافسة قوية بين المشاركين الذين غاب بعضهم عن ميادين المنافسة لفترة طويلة، قبل أن يعودوا للتحدي عبر هذا السباق المميز.
وجاء فوز الجهوري بعد أداء تصاعدي مميز في مراحل السباق، إذ حل في المركز السابع خلال المرحلة الأولى، قبل أن ينتزع الصدارة في المرحلة الثانية، ثم واصل مطاردته للمقدمة في المرحلة الثالثة مكتفياً بالمركز الثاني، قبل أن يفرض سيطرته على الصدارة في المرحلة الأخيرة ويحافظ عليها حتى خط النهاية، مسجلاً أول ألقابه في سباقات القدرة.
وتوّج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق بالاتحاد.
 

الإمارات
أبوظبي
القدرة
إسطبلات الوثبة
قرية بوذيب العالمية للقدرة
