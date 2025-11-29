أرتيتا: رايس لديه المزيد ليقدمه إلى أرسنال



لندن (أ ف ب)



أكد ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن لاعب وسطه ديكلان رايس لديه المزيد ليقدمه، قبل مواجهة الدولي الإنجليزي لثنائي وسط تشيلسي القوي الأرجنتيني إنسو فرنانديز والإكوادوري مويسيس كايسيدو.

ويُعد الثلاثي، الذي بلغت قيمته الإجمالية أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني (397 مليون دولار)، من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسيكونون جميعاً على أرض الملعب، عندما يحل المتصدر أرسنال، المتقدم بست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، ضيفاً على ملعب ستامفورد بريدج الأحد في قمة لندن.

وكشف رايس هذا الأسبوع عن أنه صوّت لمصلحة كايسيدو في فريق الموسم 2025، لكن أرتيتا دعم لاعبه لمواصلة التطور.

وقال مدرب «المدفعجية»: «الآن، بعد أن أصبحت معه كل يوم، أفهمه وأتواصل معه كما فعلت، سنحصل على المزيد منه».

وأضاف الإسباني: «لأنه يريد المزيد، والفريق يعرفه بشكل أفضل، ودوره يكبر داخل الفريق. التأثير الذي يحدثه في المجموعة هائل».

وصنع رايس اسمه في وستهام لاعب ارتكاز أمام الدفاع، لكن أرتيتا وسّع من أدواره من خلال إشراكه في مركز أكثر تقدماً في الوسط.

وتابع أرتيتا: «كنت أعرفه منذ فترة طويلة قبل التعاقد معه، وكنت أعرف كيف يمكنه التطور وتغيير شكل الفريق، لقد فعل ذلك بالفعل، وربما تجاوز تلك التوقعات».

كما يثمّن أرتيتا صفات القيادة لدى رايس في وقت يسعى أرسنال لإنهاء انتظاره الطويل للتتويج بلقب الدوري منذ 2004: «كان قائداً في وستهام، وجاء إلى نادٍ جديد وبيئة جديدة، وكانت هناك أمور قائمة بالفعل، لكنه كسب الحق في تعزيز دوره».