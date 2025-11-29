نجاح كبير لـ«النسخة 24» من سباق زايد الخيري بمشاركة أكثر من 10 الآف متسابق

أبوظبي (وام)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أقيمت «النسخة 24» من سباق زايد الخيري في أبوظبي، اليوم السبت، حيث تجمّع الرياضيون والعائلات والأصدقاء من مختلف الفئات في واحة الكرامة، وصولاً إلى فندق إرث أبوظبي، في إحدى أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية والخيرية في العالم.

وأطلق الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان شارة بداية السباق، معلناً انطلاق الحدث الذي يحمل رسالة العطاء والإنسانية.

وتوافد أكثر من 10 آلاف مشارك، بدءاً من الأطفال الصغار الذين يخوضون تجربتهم الأولى، وصولاً إلى نخبة الرياضيين وأبناء شهداء الوطن الذين يجسّد حضورهم تقديراً لذكرى آبائهم الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، إلى جانب مشاركة الوفدين الصيني والبرازيلي، الذين شاركوا في النسختين السابقتين في الصين والبرازيل، مما أضفى بعداً عالمياً على الحدث ورسائله الإنسانية.

وتم توزيع جوائز إجمالية بلغت 1.5 مليون درهم على الفائزين الأوائل في جميع الفئات.

وعلى طول المسار، حظي المشاركون بفرصة الاستمتاع بمشاهدة عدد من أكثر المعالم السياحية الشهيرة في أبوظبي، بما في ذلك مسجد الشيخ زايد الكبير، وساحات مدينة زايد الرياضية، وواحة الكرامة.



ومنذ انطلاقته الأولى عام 2001، استقطب سباق زايد الخيري أكثر من 613401 مشارك حول العالم، مرسخاً مكانته أحد أبرز الحركات الرياضية ذات الرسالة الإنسانية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.

وعلى مدى ساعات الصباح، ازدانت قرية السباق في فندق إرث أبوظبي بأجواء احتفالية نابضة بالحياة، حيث استمتعت العائلات بعروض ترفيهية للأطفال، ومنصات للمأكولات والمشروبات، والعروض التراثية، والألعاب التفاعلية، فضلاً عن فرص التقاط الصور التي عكست روح البهجة في اليوم الوطني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واصطف المشجعون على طول المسار ملوحين بأعلام دولة الإمارات، حيث شجعوا المشاركين وهتفوا بحماس لكل من اجتاز خط النهاية، بدءاً من المشاركين للمرة الأولى وصولاً إلى الرياضيين من أصحاب الهمم الذين جسدوا القوة والعزيمة والإصرار.

وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري: «فخورون باستضافة نسخة استثنائية أخرى من سباق زايد الخيري الذي يجمع مجتمعنا ويحشد جهوده لدعم القضايا الطبية النبيلة».

وأضاف: يعكس الحماس والكرم اللذين تجليا في السباق روح التعاطف الراسخة التي تميز وطننا، وأسهم كل مشارك في السباق في تطوير البحوث المبتكرة في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، فضلاً عن دعم رفاه وصحة مجتمعنا».

وقال: «الإقبال الواسع على المشاركة هذا العام يعكس مدى تجذر قيم العطاء والتضامن في وجدان الناس من مختلف الأعمار والخلفيات، وإنه لمن الملهم حقاً أن نرى كل هذا التفاني والالتزام تجاه قضية تعزز مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «المشاركة تجسد قوة الرياضة في توحيد مجتمعنا وإعلاء قيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه في العطاء، إذ يواصل السباق تجسيد روح أبوظبي النابضة بالحياة والشاملة والملتزمة بالعطاء والإنسانية».



فاطمة الكعبي:

امتنان عميق للدعم



قالت الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «نعرب عن امتنانا العميق للدعم الذي تلقيناه في سباق زايد الخيري هذا العام».

وأضافت: «ستوجه عائدات السباق لدعم جهودنا الرامية إلى تطوير علاجات الخلايا الجذعية الرائدة، وتوسيع نطاق البحوث السريرية، وتحسين نتائج المرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات، يبعث هذا الحدث أملاً حقيقياً في نفوس المرضى وعائلاتهم، ونتوجه بالشكر إلى المجتمع على وقوفه معنا».



العداؤون الإماراتيون يتألقون



في أبرز نتائج السباق تألق العداؤون الإماراتيون في مختلف الفئات، إذ تصدر فئة الذكور كل من عبيد النعيمي، وعبد الله سرور، وصالح السويدي، على الترتيب في سباق 10 كم، وفي السباق نفسه للسيدات، تصدرت فيلما ليندري، وتلتها رقية المرزوقي، ثم علياء الشامسي.

وضمن فئة 5 كم إناث تصدرت حصة الجسمي، ثم مريم الشامسي وصيفة، وشوق البلوشي في المركز الثالث، وفي السباق نفسه لفئة الرجال، تصدر سعيد النعيمي، وتبعه سيف العلوي، وعامر العلي.

وفي فئة 3 كم ذكور تصدر سعود الزعابي، وتبعه راشد علوان، وحمد البدواوي، وفي الفئة نفسها إناث تصدرت حمدة العلي، وتبعتها نورة الغفلي، ومهرة جاسم.

وعبر الفائزون في فئات السباق المختلفة عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الإنساني الملهم والوقوف على منصات التتويج، مؤكدين أن حمل شعار سباق يحمل اسم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فخر كبير للجميع وداعم للعطاء.