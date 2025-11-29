النصر أول أضلاع المربع الذهبي لكأس «أبوظبي الإسلامي»



معتصم عبدالله (دبي)



حجز النصر أول مقاعد الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بفوزه على ضيفه شباب الأهلي بركلات الترجيح 3-2، بعد التعادل 4-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور ربع النهائي.

وكان «العميد» خسر ذهاباً 1-2، قبل أن يحقق الفوز في مباراة الإياب 3-2 في الوقت الأصلي، حيث سجل لأصحاب الأرض مهدي قائدي هدفين في الدقيقتين 13 و45، وعبدالله توري في الدقيقة 61، فيما أحرز ثنائية الضيوف ماتيوس ليما في الدقيقة 25، ويوري سيسار في الدقيقة 82.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ«العميد» بالفوز 3-2، بعد أن سجل لـ «الأزرق» كل من برنارد مينساه، وكيفن أجودولو، وجوناتاس سانتوس، فيما أهدر القائد لوكا ميليفويفيتش، وفي المقابل، أهدر «الفرسان» ثلاث ركلات بواسطة ماتيوس ليما، وسيبستيان جونزاليز، وتياجو جوميز، وسجل هدفيه فيكتور كارتابيا ويوري سيسار.

وينتظر «العميد» في مباراة نصف النهائي الأولى، المتأهل من مواجهة العين والشارقة في إياب ربع النهائي الليلة، فيما يلتقي المتأهل من مباراة خورفكان والوحدة مع المتأهل من مواجهة الوصل والجزيرة في نصف النهائي الثاني.

وافتتح الدولي الإيراني مهدي قائدي سجله التهديفي مع النصر في الدقيقة 13 بعد كرة طولية خلف الدفاع، توغل بها قبل أن يضعها في الشباك، محتفلاً بأول أهدافه مع «الأزرق»، وأعاد ماتيوس ليما شباب الأهلي إلى المباراة سريعاً مستغلاً خطأ المدافع سالم سلطان، ليسجل في الدقيقة 25.

ونجح قائدي في ترجيح كفة فريقه قبل نهاية الشوط الأول بكرة ذكية لعبها فوق الحارس حسن حمزة، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يضيف عبدالله توري ثالث الأهداف في الدقيقة 61 مترجماً تمريرة من الكولومبي كيفن أجودولو داخل المنطقة.

وقلّص «البديل» يوري سيسار الفارق بتسجيله الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 82، مستفيداً من ضربة ركنية نفذها كارتابيا، وهيأها برونو، قبل أن يودعها داخل الشباك.

وبالانتصار، عادل «العميد» كفة المواجهات أمام «الفرسان» في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، برصيد 6 انتصارات لكل فريق، مقابل 3 حالات تعادل.