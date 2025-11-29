«فيكتوري تيم» بطل جولة جدة في بطولة العالم لـ«الفورمولا-1»



جدة (الاتحاد)

حصد شون تورونتي على متن زورق الفيكتوري 4، لقب السباق الرئيسي للجولة الرابعة في بطولة العالم «الفورمولا-1» للزوارق السريعة، التي أقيمت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ليواصل فريق الفيكتوري خطواته الكبيرة نحو استعادة اللقب العالمي مع ترقب الجولة الختامية التي تقام بالشارقة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل.

ونجح «الفيكتوري تيم» من الفوز بالسباق الرئيسي للجولة الثانية على التوالي، بعد الفوز في الجولة الثالثة التي أقيمت في مدينة زينوهو الصينية في أكتوبر الماضي، ليبتعد في صدارة الترتيب العام للفرق بإجمالي 161 نقطة.

ويبتعد فريق فيكتوري بفارق 41 نقطة عن أقرب مطارديه فريق الشارقة الذي يأتي في المركز الثاني بإجمالي 120 نقطة، وفريق السويد 111 نقطة، وفريق الصين 73 نقطة، وفريق أبوظبي 62 نقطة.

وتقدم شون تورونتي إلى صدارة ترتيب بطولة العالم على صعيد السائقين، رافعاً رصيده إلى 89 نقطة، ويليه بالمركز الثاني جوناس أندرسون برصيد 75 نقطة، وثم زميله أليك ويسكتروم على متن فيكتوري 3، بالمركز الثالث برصيد 72 نقطة.

وجاء فوز تورونتي بالمركز الأول بعدما أنهى اللفات الخمسين بنجاح وأداء ثابت، وتقدم على جوناس أندرسون من فريق السويد الذي جاء بالمركز الثاني، وبارتيك مرسزليك من فريق ستروموي ريسنج.

وفي أبرز بقية النتائج جاء ستيفان أرناد من فريق الشارقة بالمركز الرابع، وإيرك ستارك من فريق أبوظبي بالمركز السادس، واكتفى أليك ويكستروم على متن زورق «فيكتوري 3» بالحصول على المركز التاسع، وجاء منصور المنصوري من فريق أبوظبي بالمركز الحادي عشر، ورستي وايت من فريق الشارقة بالمركز الثاني عشر.

وتألق تورونتي في الجولة الرابعة بجدة، وهو الذي سبق أن تصدر الاختبارات التأهيلية الرسمية ليحتل المركز الأول على قائمة المنطلقين في السباق الرئيسي، كما فاز بسباق السرعة الأولى «السبرينت»، إلى جانب تصدره التجارب الحرة قبل ذلك، ثم كتب النهاية السعيدة في السباق الرئيسي.

وتقدم خالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالشكر للأشقاء في السعودية على حفاوة الضيافة والنجاح في تنظيم الجولة الرابعة من بطولة العالم «للفورمولا 1» للزوارق السريعة على واجهة أبحر، وهو ما انعكس بالتركيز الذي ظهرت عليه الفرق المشاركة، وما يثلج صدورنا نجاح فريق فيكتوري من مواصلة انتصاراته، وتحقيق فوز مهم للغاية بواسطة شون تورونتي الذي سخر كامل خبراته في هذا النوع من السباقات، وكانت البوادر واضحة لديه منذ اليوم الأول خلال الاختبارات الحرة وما تلاها من منافسات أخرى، جعلتنا نتفاءل بقدرته على حسم المركز الأول في السباق الرئيسي.

من جانبه، أثنى أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على جهود المتسابقين وكافة أعضاء فريق فيكتوري الذين وقفوا على كافة التفاصيل بشكل دقيق، واستعدوا بالشكل الصحيح لجولة جدة، وقال: ما يزيد من فرحة هذا الانتصار أنه تحقق ونحن نعيش احتفالات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، وسعداء للغاية برفع راية الوطن على منصة التتويج في هذه البطولة العالمية، ونتطلع أن تكون الفرحة الأكبر في الجولة الختامية بحسم اللقب العالمي».