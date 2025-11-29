«جودو الإمارات» يحصد «البرونزية» في «أبوظبي جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



حقق محمد يزبيك، لاعب منتخبنا للجودو، الميدالية البرونزية، في وزن تحت 73 كجم، ضمن منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام 2025 التي تختتم يوم الأحد، بصالة مبادلة أرينا، وتُقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتشهد مشاركة 373 لاعباً ولاعبة من «أبطال النخبة»، ويمثلون 52 دولة، وتبلغ الجوائز 154 ألف يورو، إضافة إلى الجوائز العينية والتذكارية ونقاط التأهل إلى أولمبياد «لوس أنجلوس 2028».

وجاء تتويج لاعبنا البرونزي محمد يزبيك بعد أن كان قريباً من النهائي الذهبي، إلا أن ضغط برمجه المباريات أصابه بالإرهاق البدني والذهني، بعد أن تخطى في دور الـ 32 بطل كوريا بي دونج يون، ومن بعده الفرنسي دايان بولمطافس، إلا أنه خسر أمام بطل البرازيل دانيال كار جنين، ليواجه بطل طاجيكستان أبوبكر شيروف في «ملحق الترضية»، ليهدي الميدالية البرونزية إلى «جودو الإمارات» في البطولة التي تختتم الليلة.

في ختام الجولة، قام محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، يرافقه فيرافس شاخيدي، مدير بنك أليف طاجيكستان، بتتويج يزبيك وأبطال وزن تحت 73 كجم.

ويختتم منتخبنا مشاركته من خلال 5 نزالات يوم الأحد، وتبدأ بلقاء أرام جريجوريان مع بطل صربيا ماجدوف نيمانيا في تصفيات وزن تحت 90 كجم، ويخوض «الذهبي» ظفار كوسوف مباراته الأولى في الدور التمهيدي لوزن تحت 100 كجم، مع الفائز من مباراة السويدي كارل باثي، وبطل صربيا داركو براسنوفينش، وتكون المباراة الأخيرة في «الوزن الثقيل» مسك ختام مشاركتنا على مستوى الرجال في البطولة التي تجمع عمرو معروف في منافسات وزن فوق 100 كجم مع الأوزبكي منصروف محمد قادر.

وفي منافسات السيدات، تلتقي إليزا ليتيف في وزن تحت 78 كجم، الكورية جو يون كيم، وفي وزن فوق 78 كجم، تخوض «الصاعدة» غالية المطروشي تجربتها الأولى في المنافسات الدولية، ضمن وزن فوق 78 كجم، عندما تلتقي الفرنسية آن فاتو ماتا.