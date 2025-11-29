الهلال يقسو على الفتح في كأس خادم الحرمين



الرياض (د ب أ)



تأهل الهلال إلى المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين، بفضل فوزه العريض على ضيفه الفتح 4-1 في دور الثمانية.

وحسم الهلال الفوز في الشوط الأول، الذي أنهاه متقدماً بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يحرز هدفاً في الشوط الثاني.

وافتتح البرازيلي مالكوم التسجيل للهلال في الدقيقة 21، وبعدها بدقيقتين أحرز البرتغالي روبن نيفيز الهدف الثاني، ثم أضاف حسان تمبكتي الهدف الثالث في الدقيقة 35، واختتم البرازيلي ماركوس ليوناردو مهرجان الأهداف، بعد مرور أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، ثم أحرز الأرجنتيني ماتياس فارجاس الهدف الوحيد للفتح في الوقت بدل الضائع.