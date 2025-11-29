فودين ينقذ مانشستر سيتي من «فخ» ليدز!



مانشستر (د ب أ)



سجل فيل فودين هدفين ليقود فريقه إلى فوز ثمين للغاية على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

لم يستغل مانشستر سيتي تقدمه بهدفين في الشوط الأول، سجلهما فيل فودين وجوشكو جفارديول في الدقيقتين 1 و25 من المباراة المقامة على ملعب «الاتحاد».

بل أدرك الضيوف التعادل بهدفين في الشوط الثاني سجلهما دومينيك كالفيرت لوين ولوكاس نميتشا في الدقيقتين 49 و68، لكن فودين منح فريقه الفوز بهدف ثالث في توقيت قاتل بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 25 نقطة ليقفز للمركز الثاني «مؤقتاً» منتظراً مصير مباراة القمة بين أرسنال متصدر الترتيب (29 نقطة) ضد تشيلسي ثالث الترتيب بـ 23 نقطة، الأحد، في ديربي لندن على ملعب ستامفورد بريدج.

أما ليدز يونايتد تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر، ليبقى في منطقة الهبوط، بعد تلقيه خسارته التاسعة في الدوري والرابعة على التوالي.