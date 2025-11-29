برشلونة يقلب الطاولة على ألافيس بـ«ثلاثية»



مدريد (د ب أ)



ارتقى برشلونة إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتاً، وذلك بعدما قلب تأخره إلى فوز على ديبورتيفو ألافيس 3-1، ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة. ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي سيواجه مضيفه جيرونا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويأتي الفوز في توقيت مناسب، حيث أنه جاء بمثابة مصالحة للجماهير، بعد الخسارة المدوية في دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة على أرض تشيلسي الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة 15 من المسابقة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ألافيس عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم ألافيس في الدقيقة الأولى عن طريق بابلو إبانيز، قبل أن يسجل برشلونة هدف التعادل عن طريق لامين يامال في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 26 سجل برشلونة الهدف الثاني عن طريق داني أولمو، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.