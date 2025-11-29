«9 في 3» شرط بقاء سلوت مع ليفربول!



علي معالي (أبوظبي)



بعد الهزيمة 1-4 أمام أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، عقد مسؤولو ليفربول اجتماعاً عاجلاً لمناقشة مستقبل المدرب أرني سلوت، وفقا لتقارير من «التلجراف»، على الرغم من أن الهولندي لا يزال يحظى بثقة مجلس الإدارة، إلا أنه تلقى إنذاراً نهائياً؛ بالفوز في المباريات الثلاث التالية، التي تتزامن مع 9 نقاط كاملة.

يلعب ليفربول غداً مع وستهام بملعبه، ثم يستضيف سندرلاند 3 ديسمبر في أنفيلد، وفي 6 ديسمبر يواجه ليدز في تحدٍ حاسم.

وكان الموسم الماضي واعداٍ تحت قيادة سلوت «فاز الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز»، بينما رفعت التعزيزات خلال الصيف التوقعات، لكن النتائج السيئة والهزيمة التاسعة في آخر 12 مباراة أثارت القلق وأثارت تساؤلات حول المدرب سلوت، والأيام القليلة القادمة حاسمة لمصير سلوت في ليفربول، إذا لم يحقق الفريق أقصى ما يحقق في هذه المباريات الثلاث، من المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في «أنفيلد»، سواء كان المدرب الهولندي أو غيره.