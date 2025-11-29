الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يستعرض بـ «رباعية» أمام الشارقة في كأس «أبوظبي الإسلامي»

العين يستعرض بـ «رباعية» أمام الشارقة في كأس «أبوظبي الإسلامي»
29 نوفمبر 2025 21:54

علي معالي (أبوظبي)

تأهل العين والنصر إلى نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، حيث تفوق العين على الشارقة 4-1 في مباراة إياب دور الثمانية، ليؤكد «الزعيم» أفضليته 3-1 ذهاباً، ليصبح إجمالي المباراتين 7-2 لمصلحة «البنفسج»، فيما نجح النصر في تخطي ضيفه شباب الأهلي 3-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 4-4 في مجموع المباراتين، وبذلك يلتقي «الزعيم» و«العميد» في «مربع الذهب».
سجل أهداف العين، ديفيد بيتروفيتش لاعب الشارقة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17، ولابا كودجو في الدقيقة 21، وسفيان رحيمي في الدقيقة 51، وبلاسيوس في الدقيقة 61، وأحرز راي ماناج هدف الشارقة في الدقيقة 30.
قدم «الزعيم» مباراة كبيرة على استاد هزاع بن زايد، وسيطر على معظم مجريات اللقاء، وشكل «الثنائي» سفيان ولابا خطورة كبيرة على دفاع «الملك» على مدار الشوطين، وأهدر لاعبو العين العديد من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة «غلة» الأهداف.

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
العين
الشارقة
النصر
شباب الأهلي
