موناكو يُسقط سان جيرمان



موناكو (أ ف ب)



أسقط موناكو ضيفه باريس سان جيرمان 1-0، وأسدى مارسيليا ولنس خدمة كبيرة لاعتلاء صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، في حال فوزهما على تولوز وأنجيه توالياً.

وأظهر موناكو صلابة دفاعية، بعد فترة مضطربة، فشل خلالها في الفوز في 3 مباريات توالياً، على الرغم من خوضه اللقاء أمام سان جيرمان من دون السويسري دينيس زكريا المطرود في المباراة الماضية، واستكمال اللقاء بعشرة لاعبين، إثر طرد الألماني تيلو كيرر ببطاقة حمراء مباشرة (80).

وألحق فريق الإمارة الخسارة الثانية بسان جيرمان في الدوري، بعد سقوطه أمام مارسيليا في 22 سبتمبر، والثالثة في مختلف المسابقات هذا الموسم بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وعاد موناكو إلى المنافسة على المقاعد الأوروبية برفع رصيده إلى 23 نقطة، في حين تجمد رصيد سان جيرمان عند 30 نقطة بفارق نقطتين فقط عن مارسيليا الذي يلاقي تولوز، ولنس الذي يلعب مع أنجيه.

ويدين موناكو بفوزه إلى الياباني تاكومي مينامينو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 65 بتسديدة زاحفة داخل المنطقة بعد عرضية من الروسي ألكسندر جولوفين (68).

ورحّب جمهور الإمارة بالبديل لاعب الوسط الدولي السابق بول بوجبا (86) العائد بعد فترة طويلة من الإيقاف بسبب فضيحة منشطات، للمرة الأولى على ملعب استاد لويس الثاني بعدما كان شارك في باكورة مبارياته هذا الموسم أمام رين قبل أسبوع خارج الديار.

في المقابل، يبدو أن سان جيرمان يعاني دفاعياً، بعدما اهتزت شباكه للمرة الثامنة في آخر خمس مباريات، في ظل غياب الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي والظهير الأيسر البرتغالي نونو منديز بسبب الإصابة.

وعلى الرغم من صناعته بعض الفرص، خاصة في الشوط الأول، فإن رد فعل النادي الباريسي بعد تأخره بهدف موناكو لم يكن كافياً لتجنّب الخسارة على الأقل، كما فعل في العديد من المباريات السابقة هذا الموسم.