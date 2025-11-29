الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المايسترو» يعود إلى برشلونة بعد غياب شهر

«المايسترو» يعود إلى برشلونة بعد غياب شهر
29 نوفمبر 2025 22:32

برشلونة (أ ب)

 

أخبار ذات صلة
فليك يتحدث عن «ثلاثي» برشلونة
ألونسو: هذا ما يحتاجه ريال مدريد!

عاد لاعب وسط برشلونة بيدري جونزاليس إلى الملعب للمرة الأولى منذ شهر، وشارك بديلاً في المباراة التي فاز فيها فريقه على ديبورتيفو ألافيس 3-1، في الدوري الإسباني.
وكان اللاعب الدولي الإسباني البالغ من العمر 23 عاماً، غاب عن الملاعب منذ حوالي شهر بسبب تمزق عضلي في فخذه الأيسر.
ورغم أن زملاءه في الفريق فازوا بجميع مباريات الدوري الأربع التي غاب عنها، إلا أن برشلونة افتقد رؤية بيدري ومهاراته في التمرير خلال مباراتين في دوري أبطال أوروبا، لدى تعادله 3- 3 مع كلوب بروج، وخسارته صفر- 3 أمام تشيلسي الأسبوع الماضي.
شارك بيدري بديلاً ضد ألافيس، حيث حل مكان رافينيا قبل نصف ساعة من نهاية المباراة.
وقبل إصابته الأخيرة، شارك بيدري في 72 مباراة من أصل 73 مباراة تحت قيادة المدرب هانسي فليك.
كما كانت مباراة السبت هي المرة الأولى هذا الموسم التي يضم فيها التشكيل الأساسي لبرشلونة ثلاثي الهجوم المكون من لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، وجميعهم عانوا من إصابات خلال هذا الموسم.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
بيدري
رافينيا
لامين يامال
آخر الأخبار
صورة موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
اليوم 10:00
الشيخة فاطمة توجه رسالة امتنان إلى أمهات الشهداء
علوم الدار
الشيخة فاطمة توجه رسالة امتنان إلى أمهات الشهداء
اليوم 12:35
وزارة الخارجية تحيي ذكرى شهداء الوطن الأبرار في "يوم الشهيد"
علوم الدار
وزارة الخارجية تحيي ذكرى شهداء الوطن الأبرار في "يوم الشهيد"
اليوم 12:14
حصة بوحميد تشيد بجهود «دبي لأصحاب الهمم» لاستضافة «آسيوية الشباب»
الرياضة
حصة بوحميد تشيد بجهود «دبي لأصحاب الهمم» لاستضافة «آسيوية الشباب»
اليوم 11:51
خولة السويدي
علوم الدار
خولة السويدي: تضحيات الشهداء ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن
اليوم 11:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©