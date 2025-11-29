«المايسترو» يعود إلى برشلونة بعد غياب شهر

برشلونة (أ ب)

عاد لاعب وسط برشلونة بيدري جونزاليس إلى الملعب للمرة الأولى منذ شهر، وشارك بديلاً في المباراة التي فاز فيها فريقه على ديبورتيفو ألافيس 3-1، في الدوري الإسباني.

وكان اللاعب الدولي الإسباني البالغ من العمر 23 عاماً، غاب عن الملاعب منذ حوالي شهر بسبب تمزق عضلي في فخذه الأيسر.

ورغم أن زملاءه في الفريق فازوا بجميع مباريات الدوري الأربع التي غاب عنها، إلا أن برشلونة افتقد رؤية بيدري ومهاراته في التمرير خلال مباراتين في دوري أبطال أوروبا، لدى تعادله 3- 3 مع كلوب بروج، وخسارته صفر- 3 أمام تشيلسي الأسبوع الماضي.

شارك بيدري بديلاً ضد ألافيس، حيث حل مكان رافينيا قبل نصف ساعة من نهاية المباراة.

وقبل إصابته الأخيرة، شارك بيدري في 72 مباراة من أصل 73 مباراة تحت قيادة المدرب هانسي فليك.

كما كانت مباراة السبت هي المرة الأولى هذا الموسم التي يضم فيها التشكيل الأساسي لبرشلونة ثلاثي الهجوم المكون من لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، وجميعهم عانوا من إصابات خلال هذا الموسم.