الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين والنصر إلى نصف نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

لاعبو العين يحتفلون بالفوز الكبير (الاتحاد)
30 نوفمبر 2025 04:08

علي معالي (أبوظبي)

تأهل العين والنصر إلى نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، حيث تفوق العين على الشارقة 4-1 في مباراة إياب دور الثمانية، ليؤكد «الزعيم» أفضليته  3-1 ذهاباً، ليصبح إجمالي المباراتين 7-2 لمصلحة «البنفسج»، فيما نجح النصر في تخطي ضيفه شباب الأهلي 3-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 4-4 في مجموع المباراتين، وبذلك يلتقي «الزعيم» و«العميد» في «مربع الذهب».
سجل أهداف العين، ديفيد بيتروفيتش لاعب الشارقة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17، ولابا كودجو في الدقيقة 21، وسفيان رحيمي في الدقيقة 51، وبلاسيوس في الدقيقة 61، وأحرز راي ماناج هدف الشارقة في الدقيقة 30. قدم «الزعيم» مباراة كبيرة على استاد هزاع بن زايد، وسيطر على معظم مجريات اللقاء، وشكل «الثنائي» سفيان ولابا خطورة كبيرة على دفاع «الملك» على مدار الشوطين، وأهدر لاعبو العين العديد من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة «غلة» الأهداف.
وفي مباراة ثانية، انتزع الفوز أمام شباب الأهلي 3-2 في الإياب، ليعوض «العميد» الخسارة 1-2 ذهاباً، سجل للنصر مهدي قائدي «هدفين» في الدقيقتين 13 و45، وعبدالله توري في الدقيقة 61، فيما أحرز لـ«الفرسان» ماتيوس ليما في الدقيقة 25، وسيزار في الدقيقة 82. 
واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ«العميد» بالفوز 3-2، بعد أن سجل لـ «الأزرق» كل من برنارد مينساه، وكيفن أجودولو، وجوناتاس سانتوس، فيما أهدر «القائد» لوكا ميليفويفيتش، وفي المقابل، أهدر «الفرسان» ثلاث ركلات بواسطة ماتيوس ليما، وسيبستيان جونزاليز، وتياجو جوميز، وسجل هدفيه فيكتور كارتابيا ويوري سيسار.
من ناحية أخرى، تقام مباراتان في ربع النهائي، خورفكان مع الوحدة، والوصل مع الجزيرة.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: ملتزمون بالحفاظ على تراثنا الثقافي العريق
ولي عهد الشارقة: نماذج مشرّفة يفتخر بها أبناء وبنات الوطن
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
العين
الزعيم
الشارقة
النصر
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©