الليسيلي تستضيف «الجولة السادسة» من سباقات «قُرى الإمارات للجري»

فعاليات متنوعة في الجولة السادسة (الاتحاد)
30 نوفمبر 2025 04:08

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس بمنطقة الليسيلي بإمارة دبي «الجولة السادسة» من سباقات سلسلة «قرى الإمارات للجري 2025» التي تقام ضمن فعاليات «عام المجتمع 2025» برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.
وشهدت السباقات مشاركة مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأسر والأطفال وأصحاب الهمم، ما يجسد تكامل الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة التي يمثل الإنسان جوهر أولوياتها.

جاء تنظيم الجولة السادسة من السباقات بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ54 حيث شهدت منطقة الليسيلي مجموعة من الفعاليات الوطنية شملت العروض الفنية والأنشطة التراثية والاحتفالات التي عكست روح الاتحاد والانتماء، ما أضفى أجواءً احتفالية على السباق، وعزز حضور الهوية الوطنية في الحدث.
وأسهمت الفعاليات في تعريف المشاركين والزوار بالموروث المحلي لمنطقة الليسيلي، وإبراز المظاهر الثقافية الأصيلة، إلى جانب دورها في الترويج السياحي للمنطقة وتسليط الضوء على مقوماتها الطبيعية والتراثية. 
وتم تتوّيج الفائزين بالمراكز الأولى، وتكريم المشاركين المتميزين في الفئات، وسط أجواء احتفالية تعكس روح الوحدة والتلاحم الوطني التي تميز مجتمع دولة الإمارات. 
حضر التتويج معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، ومحمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئات والمجالس في الدولة. 
وشارك المركز الزراعي الوطني في الفعاليات المصاحبة للسباق، من خلال سوق المزارعين والذي شهد عرض مجموعة من المنتجات الزراعية المحلية من منطقة الليسيلي، إلى جانب استعراض الممارسات الزراعية والبيئية الحديثة.
وأتاح المركز للزوار والمشاركين فرصة التعرف على المنتجات العضوية والموسمية التي تُعد ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي وتشجيع الزراعة المحلية. 
تميزت الجولة السادسة من سباقات «قُرى الإمارات للجري» 2025 بطابعها التراثي والبيئي المتنوع، نظراً لما تتمتع به منطقة الليسيلي من بيئة طبيعية وهوية متفردة، بكونها مركزاً لأنشطة الفروسية وسباقات الهجن والرياضات الصحراوية والتقليدية، إضافة إلى احتضنها عدد من المزارع والمنتجعات والمرافق التدريبية التي تعكس عمق التراث الإماراتي. 
وتشكل سباقات «قُرى الإمارات للجري» 2025 فرصة مهمة لاستكشاف الجوانب الثقافية والسياحية والاجتماعية التي تزخر بها القرى الإماراتية في إطار رؤية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الهادفة إلى إبراز مقومات التنمية في مختلف مناطق الدولة وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية. 

سباقات قرى الإمارات للجري
عام المجتمع
ذياب بن محمد بن زايد
مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة
عيد الاتحاد
دبي
