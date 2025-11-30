«المدينة» تحرز كأس الثنايا الأبكار في الشوط المفتوح

أبوظبي (الاتحاد)



تواصلت بنجاح، فعاليات مهرجان جائزة زايد الكبرى للهجن 2025 على أرضية ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، بإقامة منافسات سن الثنايا لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة كبيرة لمطايا هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، منافسات الفترة المسائية والتنافس على الرموز الأربعة المخصصة للثنايا في الأشواط الأربعة الرئيسة الأولى، حيث كسبت «المدينة» المملوكة لمحمد سلطان مرخان الكتبي كأس الثنايا الأبكار في شوط المفتوح، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 8:57:47 دقيقة.

فاز «مبشر» لمحمد سلطان مرخان الكتبي بالرمز الثاني، ببندقية الجعدان في شوط المفتوح، حيث تمكّن من احتلال المركز الأول وسجّل زمناً قدره 8:54:43 دقيقة.

وتواصل تألق شعار محمد سلطان مرخان الكتبي في منافسات الثنايا، بفوز «وسم» بكأس الأبكار في شوط المحليات، وأنهت مسافة الشوط في 8:58:10 دقيقة.





وأهدى «مهول» مالكه معضد محمد هلال المزروعي ناموسا وآخر رموز الثنايا، وحصد الشداد في شوط الجعدان المحليات، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 9:07:23 دقيقة.

وأسفرت باقي الأشواط عن فوز كل من «صناعة» لمحمد سلطان مرخان الكتبي و«مزون» لنايل راشد سيف الشامسي، و«هملول» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، و«عزام» لعلي سلطان بالرشيد الكتبي، و«وعد» لناصر حسين المري، و«مراسيم» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، و«المشخص» لفهد حصين النعيمي.

وظفرت «شواهين» لمحمد مسلم بن بخيت الراشدي، بناموس الأبكار محليات إنتاج، في أول أشواط الفترة الصباحية، التي أقيمت على مدار 16 شوطاً، للثنايا لمسافة 6 كلم، وتضمنت 4 رموز، ووصلت شواهين إلى خط النهاية في توقيت قدره 9:06:00 دقيقة.

وحلّق «هملول» لإبراهيم علي بن شطيط الوهيبي، ببندقية الثنايا الجعدان محليات إنتاج، وتفوّق على منافسيه بزمن قدره 9:01:52 دقيقة، وكسبت «براكة» لمحمد الحزمي بن قناص العامري، كأس الثنايا الأبكار مهجنات إنتاج، في الشوط الثالث، بعد أن حلت أولاً بزمن قدره 9:07:11 دقيقة، وحاز «برقان» لحارب محمد بن غنام الهاملي، شداد الجعدان مهجنات إنتاج، في الشوط الرابع بزمن قدره 9:05:75 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الخامس وحتى العاشر عن فوز «معراض» لراشد سعدي بن حمودة محمد العفاري، و«العنود» لسالم سعيد بن منانه الكتبي، و«مزاج» لحمد محمد سهيل بن عويضان العامري، و«غيث» لسعيد منانة بن غدير الكتبي، و«الراسية» لسالم ناصر سالم بن فهيد المكسور، و«وزن» لحمدان محمد بن خليفة العميمي.

وفي الأشواط من الحادي عشر وحتى السادس عشر، حقق الفوز «سيول» لحمد راشد بالشاوي الغفلي، و«متعود» لصالح بن سالمين العامري، و«الخرب» لسعيد منانة بن غدير الكتبي، و«هملولة» لمحمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي، و«بلشة» لفهد بن عبدالله السويكت الهاجري.