فودين يشيد بروح مانشستر سيتي



لندن (د ب أ)



أشاد فيل فودين بوحدة مانشستر سيتي وروح الفريق الواحد، بعد الفوز المثير على ليدز يونايتد بنتيجة 3-2، في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

بدأ اللاعب الإنجليزي المباراة بشكل مثالي بتسجيله أسرع هدف في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، بعد 59 ثانية فقط.

ضاعف جوسكو جفارديول تقدم السيتي، لكن ليدز قاتل بقوة، حيث سجل البديل دومينيك كالفيرت-لوين هدفاً في الدقيقة 49، ثم تصدى جيانلويجي دوناروما لركلة جزاء نفذها لوكاس نميتشا، لاعب مانشستر سيتي السابق، قبل أن يسجل اللاعب ذاته هدف التعادل 2-2، وأحرز فودين هدف الفوز المثير لسيتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليخطف النقاط الثلاث ويصعد بفريقه إلى المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فودين بعد المباراة «إنها من أقوى المباريات، سيطرنا تماماً على الشوط الأول، لقد غيروا أسلوب لعبهم في الشوط الثاني، ولم نتمكن من التقدم».

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن فودين قوله «كان شوطاً محبطاً، لكن بعد الاستراحة القصيرة، نظم المدرب صفوفنا وتأقلمنا مع تشكيلتهم، سنحت لنا بعض الفرص، وأخيراً وجدت بعض المساحات وسجلت هدفاً، لا تزال هناك جوانب يمكننا تحسينها ونحن سعداء بالنتيجة».

وأضاف فودين «سباق اللقب ليس سهلا أبداً، دائماً ما يمر بفترات صعود وهبوط وفترات لا نستطيع فيها التقدم، وقد مررنا بذلك، ولقد تجلى الإيمان والتكاتف في النهاية، نأمل أن يكون هذا هو الحال اليوم لنتمكن من الانطلاق من هنا، لكن لا أحد يعرف ما ينتظرنا».

سجل فودين 64 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في مسيرته، متجاوزاً أسطورة مانشستر سيتي يايا توريه، والنجم السابق لمانشتر يونابتد ديفيد بيكهام.

وأوضح فودين «كنت متعطشاً للعب وإثبات قدرتي على تسجيل الأهداف، أضعت بعض الفرص ضد نيوكاسل، وأردت تصحيح الوضع».