الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نوريس يرد بقوة على سخرية فيرستابن!

نوريس يرد بقوة على سخرية فيرستابن!
30 نوفمبر 2025 08:50

الدوحة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحرز ذهبيتين وبرونزية في نهائي المجموعة الإقليمية السابعة لقفز الحواجز
حسم لقب «الفورمولا-1» يتأجل إلى «جائزة أبوظبي»


رد البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين على ماكس فيرستابن سائق ريد بول، الذي قال إنه كان سيفوز بلقب بطولة العالم للسائقين في سباقات «الفورمولا-1» بسهولة إذا كان بصفوف مكلارين.
سخر فيرستابن، سائق ريد بول، من نوريس وزميله أوسكار بياستري، بقوله إن المنافسة على لقب السائقين كان سيحسمها إذا كان سيقود سيارة مكلارين، وذلك قبل سباق جائزة قطر الكبرى، في الجولة قبل الأخيرة من الموسم الجاري.
فاز بياستري بسباق السرعة من مركز الانطلاق الأول، ليقلص فارق النقاط مع نوريس في بطولة السائقين من 24 إلى 22 نقطة، بينما حل نوريس ثالثاً، متقدماً بمركز واحد على فيرستابن، الذي يتخلف بفارق 25 نقطة عن السائق البريطاني.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نوريس سيضمن الفوز ببطولة العالم للمرة الأولى، إذا تفوق على بياستري بأربع نقاط، وأنهى السباق متقدماً على فيرستابن في أي مركز.
ورداً على سخرية فيرستابن، قال نوريس «ماكس مرحب به للغاية ليقول ما يريده، فهو يفعل ذلك لأنه بطل العالم أربع مرات، وأحترمه كثيراً، وحقق إنجازات مذهلة، يحلم بها أي سائق».
وتابع السائق البريطاني «فيرستابن لديه فكرة جيدة عن أمور عديدة، ولكنه يجهل أيضاً الكثير من الأمور».
واستدرك سائق مكلارين «لكن هذه أيضاً طريقة فريق ريد بول في التعامل مع الأمور، إنهم يتعاملون بشراسة وترديد الكلام الفارغ».
وختم لاندو نوريس «نركز على أنفسنا وتحقيق أهداف الفريق، ولا نلتفت لما يقال، ربما كان بإمكانه الفوز باللقب بسهولة، لكنه لم يفعل ذلك».

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
قطر
لاندو نوريس
ماكس فيرستابين
مكلارين
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©