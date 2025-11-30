نوريس يرد بقوة على سخرية فيرستابن!

الدوحة (د ب أ)



رد البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين على ماكس فيرستابن سائق ريد بول، الذي قال إنه كان سيفوز بلقب بطولة العالم للسائقين في سباقات «الفورمولا-1» بسهولة إذا كان بصفوف مكلارين.

سخر فيرستابن، سائق ريد بول، من نوريس وزميله أوسكار بياستري، بقوله إن المنافسة على لقب السائقين كان سيحسمها إذا كان سيقود سيارة مكلارين، وذلك قبل سباق جائزة قطر الكبرى، في الجولة قبل الأخيرة من الموسم الجاري.

فاز بياستري بسباق السرعة من مركز الانطلاق الأول، ليقلص فارق النقاط مع نوريس في بطولة السائقين من 24 إلى 22 نقطة، بينما حل نوريس ثالثاً، متقدماً بمركز واحد على فيرستابن، الذي يتخلف بفارق 25 نقطة عن السائق البريطاني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نوريس سيضمن الفوز ببطولة العالم للمرة الأولى، إذا تفوق على بياستري بأربع نقاط، وأنهى السباق متقدماً على فيرستابن في أي مركز.

ورداً على سخرية فيرستابن، قال نوريس «ماكس مرحب به للغاية ليقول ما يريده، فهو يفعل ذلك لأنه بطل العالم أربع مرات، وأحترمه كثيراً، وحقق إنجازات مذهلة، يحلم بها أي سائق».

وتابع السائق البريطاني «فيرستابن لديه فكرة جيدة عن أمور عديدة، ولكنه يجهل أيضاً الكثير من الأمور».

واستدرك سائق مكلارين «لكن هذه أيضاً طريقة فريق ريد بول في التعامل مع الأمور، إنهم يتعاملون بشراسة وترديد الكلام الفارغ».

وختم لاندو نوريس «نركز على أنفسنا وتحقيق أهداف الفريق، ولا نلتفت لما يقال، ربما كان بإمكانه الفوز باللقب بسهولة، لكنه لم يفعل ذلك».