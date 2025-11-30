مانويل نوير يرفض تكهنات العودة!



ميونيخ (د ب أ)



أعاد حارس مرمى بايرن ميونيخ، مانويل نوير، التأكيد على رفضه التكهنات المتعلقة بعودته إلى صفوف المنتخب الألماني للمشاركة في كأس العالم العام المقبل، كما لم يكشف عما إذا كان سيستمر في ملاعب كرة القدم، بعد نهاية الموسم الحالي، أم سيعلن اعتزاله.

وتزايدت الدعوات المطالبة بعودة نوير، الفائز بكأس العالم 2014، لحراسة مرمى ألمانيا، في حال لم يشارك مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة في عدد كافٍ من المباريات.

لكن نوير أكد عقب فوز بايرن ميونيخ على سانت باولي 3-1 في الدوري الألماني، أنه لا يفكر في التراجع عن قراره بالاعتزال الدولي الذي اتخذه العام الماضي.

وقال نوير لشبكة «سكاي» سبورتس: «الحقيقة هي أنني اعتزلت عن قصد، تركيزي بالكامل منصب على النادي».

وشارك أوليفر باومان حارس هوفنهايم، في جميع المباريات الستة لألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي تأهلت إليها ألمانيا مباشرة.

وترك نوير، الذي سيبلغ الأربعين من عمره العام المقبل، الباب مفتوحاً بشأن تجديد عقده لعام إضافي مع بايرن، النادي الذي يلعب له منذ عام 2011 في مسيرة حافلة بالألقاب، والتي تتضمن حصد الثلاثية مرتين في عامي 2013 و 2020.

وأوضح نوير أنه لا يعرف بعد كيف سيتخذ قراره، مشيراً إلى أن أي قرار لن يتم اتخاذه قبل شهر مارس، لأن «الأمر يعتمد على شعوري، خاصة في النصف الثاني من الموسم».

ويعد الشاب جوناس أوربيج، الذي انضم إلى البايرن مطلع العام الحالي، «البديل» الأول لنوير وشارك في عدة مناسبات، في الوقت الذي أعار فيه بايرن ميونيخ الحارس الدولي الألماني ألكسندر نوبل، والإسرائيلي دانييل بيريتز، إلى ناديي شتوتجارت وهامبورج على الترتيب.