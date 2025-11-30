فلامنجو بطل «كأس ليبرتادوريس»



ليما (د ب أ)



تُوج فلامنجو البرازيلي بطلاً لكأس ليبرتادوريس، بعد تغلبه على مواطنه بالميراس 1- صفر في نهائي البطولة.

ونجح المدافع دانيلو في تسجيل هدف المباراة الوحيد الذي جاء في الدقيقة 67 بضربة رأس قوية، بعد متابعة لكرة عرضية من ضربة ركنية، نفذها زميله الأوروجواياني جورجيان دي أراسكايتا.

ويعد هذا اللقب هو الرابع لفلامنجو تاريخياً، بعدما حقق البطولة في أعوام 1981 و2019 و2022.

وأصبح فلامنجو أكثر الأندية البرازيلية حصدا للقب ليبرتادوريس، بعدما فض الشراكة مع مواطنيه بالميراس وسانتوس وجريميو وساو باولو.

وتأهل الفريق الفائز بلقب البطولة الأهم على مستوى أندية أميركا الجنوبية للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال التي تقام خلال ديسمبر المقبل في قطر، إذ سيلاقي كروز أزول المكسيكي بطل كأس كونكاكاف 10 ديسمبر، على أن يواجه الفائز منهما فريق بيراميدز المصري بالدور نصف النهائي يوم 13 من الشهر نفسه، فيما سيكون المتأهل على موعد مع مباراة نهائية مرتقبة ضد باريس سان جيرمان 17 ديسمبر.

ولعب الفريقان مباراة حماسية مليئة بالصخب على ملعب مونيمنتال الأثري في ليما عاصمة بيرو، والذي امتلأت جنباته بالمشجعين، بل أن التلال المحيطة بالملعب كانت تشهد صعود بعض الجماهير التي لم تجد لنفسها مكاناً في المدرجات التي تتسع لـنحو 80 ألف مشجع.

وغلبت الالتحامات القوية والحماس الزائد من اللاعبين خاصة على مجريات الشوط الأول، الذي شهد 4 بطاقات صفراء بواقع 3 لفلامنجو وواحدة لبالميراس.

وفي الشوط الثاني ودون أي تغييرات من المدربين مالت الأفضلية نسبياً لمصلحة فلامنجو الذي كان أكثر وصولاً إلى المرمى، واستحواذاً على الكرة.

وفي الدقيقة 67، أرسل الأوروجواياني جيورجيان دي أراسكايتا كرة عرضية متقنة إلى رأس دانيلو مدافع ريال مدريد ويوفنتوس السابق، ليسددها برأسه قوية في شباك بالميراس معلناً عن تقدم فلامنجو بهدف.

ونجح المدرب فيليبي لويس في الحفاظ على تقدم فريقه حتى النهاية من خلال تغييرات حافظت على توازن الفريق ومنحت فلامنجو الأفضلية ليحتفظ بتقدمه ويفوز باللقب. وحقق لويس، مدرب فلامنجو اللقب مدرباً للمرة الأولى، مثلما حققه لاعباً عام 2019 .

وكان فلامنجو، الذي ضمن المشاركة في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2029، قد حقق نتائج مميزة في النسخة التي أقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة، بعدما هزم تشيلسي الإنجليزي، الذي توج لاحقاً بطلاً للمسابقة، بنتيجة 3 -1، لكنه ودع البطولة من دور الـ16 بالخسارة من بايرن ميونيخ الألماني 2-4.