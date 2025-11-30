الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترجي يتظلم إلى «الكاف» من أخطاء التحكيم الكارثية

الترجي يتظلم إلى «الكاف» من أخطاء التحكيم الكارثية
30 نوفمبر 2025 09:12

 
تونس (د ب أ)

أعلن الترجي التونسي أنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، احتجاجاً على أداء التحكيم في مباراته ضد بيترو أتلتيكو الأنجولي.
وأشار النادي في بيان احتجاجي نُشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الشكوى ستكون مدعمة بكل المقاطع واللقطات التي «تُثبت الأخطاء التحكيمية الكارثية».
وكانت المباراة انتهت بتعادل بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.
وكان الفريق الأنجولي سباقاً في التهديف في الدقيقة 49، قبل أن يدرك الترجي التعادل قبل دقيقة من النهاية.
وذكرت إدارة الترجي أن حكم المباراة جونك جاك جيالا ومساعديه ارتكبوا أخطاء فادحة عن «سوء نية»، ما أثّر بشكل مباشر على نتيجة المباراة وحرم الفريق من فوز ثمين. وأوضحت في البيان: «نادِينا لن يكتفي بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم حول مردود هذا الطاقم وسوء نيته، بل سيصّعد موقفه ويتخذ ما يراه لازماً من إجراءات، استناداً إلى ما ستقرّره الكونفدرالية الأفريقية».

 

دوري أبطال أفريقيا
الترجي
تونس
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الكاف
