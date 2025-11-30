فولهام يُعمق جراح توتنهام في «البريميرليج»!



لندن (رويترز)



استمرت العروض المتواضعة لتوتنهام على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وخسر 2-1 أمام ضيفه فولهام الذي حقق بذلك أول انتصار له خارج أرضه هذا الموسم، مستفيداً من هدفين مبكرين سجلهما كيني تيتي وهاري ويلسون.

وافتتح تيتي التسجيل لفولهام بعد أربع دقائق من بداية المباراة بتسديدة غيرت اتجاهها، وبعدها بدقيقتين، استغل ويلسون خطأ من حارس توتنهام جوليلمو فيكاريو ليسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة.

وكاد فولهام يعزّز تقدّمه في الشوط الأول، لكن القائم تصدى لتسديدة من سامويل تشوكويزي، ثم تصدى المدافع ميكي فان دي فين لمحاولة خطيرة أخرى من اللاعب نفسه.

وتطور أداء توتنهام في الشوط الثاني، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، بعد أن قلص محمد قدوس الفارق في الدقيقة 59 بتسديدة قوية.

لكن توتنهام لم يتمكّن من تفادي الهزيمة، وظل سجلّه خالياً من الانتصارات على ملعبه في الدوري منذ الجولة الأولى.

وتجمّد رصيد توتنهام في المركز العاشر عند 18 نقطة، بينما ابتعد فولهام، صاحب المركز 15، والذي خسر آخر خمس مباريات سابقة خارج ملعبه في الدوري، بست نقاط عن مراكز الهبوط.

وتعرض توتنهام لاستهجان الجماهير بنهاية الشوط الأول، وتجدد الأمر بنهاية المباراة، إذ حقق ثلاثة انتصارات فقط على ملعبه في الدوري خلال آخر 12 شهراً.

وبعد انتقادات حادة للمدرب توماس فرانك ولاعبيه عقب الهزيمة 4-1 أمام أرسنال في الأسبوع الماضي، قدّم توتنهام أداءً قوياً في الخسارة 5-3 أمام باريس سان جيرمان بطل أوروبا يوم الأربعاء الماضي ساعد في تحسين الحالة المعنوية بعض الشيء، لكن أي مشاعر تفاؤل تبخرت مع البداية السيئة للفريق أمام فولهام الذي أظهر حماساً شديداً.

وكشفت أول هجمة لفولهام عن هشاشة في صفوف توتنهام، إذ أسفرت هجمة مرتدة سريعة عن عرضية من تشوكويزي إلى تيتي الذي سدد الكرة بقوة لتصطدم بمدافع توتنهام وتخدع فيكاريو ثم تسكن الشباك.

وتراجع توتنهام بشكل أكبر بعدها حتى تأخر بنتيجة 2-صفر، عندما خرج فيكاريو من مرماه للتعامل مع تمريرة من مسافة بعيدة على الجانب الأيمن، ولكن بدلاً من تشتيت الكرة، وجّهها بالخطأ ليستحوذ عليها المنافس واستغلها ويلسون الذي سدد في الشباك الخالية، ووسط صيحات الاستهجان ضد لاعبي توتنهام، اشتعل حماس فولهام، وعاند الحظ تشوكويزي عندما سدد كرة خطيرة بقدمه اليسرى اصطدمت بالقائم، وبعدها ضغط تشوكويزي على بيدرو بورو حتى فقد الكرة ثم انطلق وتجاوز الحارس فيكاريو، لكن فان دي فين تدخّل في اللحظة المناسبة، ليطيح بالكرة ويحرم فولهام من الهدف الثالث.

ومن بين 14 نقطة جمعها فولهام قبل المباراة، حصد نقطة واحدة فقط خارج أرضه، والتي كانت بمثابة الفوز بالنسبة له، وأنهى فولهام الشوط الأول بثقة هائلة، لكنه واجه صعوبات بعدها مع تراجع مستواه وتطور أداء توتنهام بعد الاستراحة، وفقد فولهام الكرة بشكل متكرر في بداية الشوط الثاني ودفع الثمن عندما سيطر قدوس على تمريرة من لوكاس بيرجفال وسدد بقوة في مرمى بيرند لينو.

وبعدها مباشرة، أشرك فرانك كلاً من تشافي سيمونز وويلسون أودوبيرت ورودريجو بنتانكور، وسيطر توتنهام على مجريات اللعب لفترة، لكن فولهام صمد حتى النهاية لينتزع النقاط الثلاث.