الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لياو يُهدي قمة «الكالشيو» إلى ميلان

لياو يُهدي قمة «الكالشيو» إلى ميلان
30 نوفمبر 2025 09:45

 
ميلانو (رويترز)

أخبار ذات صلة
لاوتارو يعيد الإنتر إلى «السكة الصحيحة»
يوفنتوس يبتسم أخيراً في «الكالشيو»!


فاز ميلان بشِقّ الأنفس 1-صفر على ضيفه لاتسيو بفضل هدف رافائيل لياو، ليرتقي لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
بهذا الفوز، يرتفع رصيد ميلان إلى 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن روما ثاني الترتيب الذي يستضيف نابولي الأحد، ويحتل حامل اللقب حالياً المركز الثالث برصيد 25 نقطة، أما لاتسيو، فيحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة.
وأذهل مايك مينيان حارس مرمى ميلان جماهير سان سيرو بعد مرور دقيقتين فقط من بداية اللقاء، عندما نجح بأعجوبة في إبعاد ضربة رأس من ماريو جيلا من مسافة قريبة بأطراف أصابعه.
ورغم البداية القوية، لم يشهد الشوط الأول سوى فرص قليلة، أوقف ماينيان محاولات لاتسيو المبكرة، بينما لم يصنع ميلان سوى عدد ضئيل من الفرص لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
مع ذلك، بدا أصحاب الأرض أفضل حالاً في الشوط الثاني، وفي هجمة متقنة، انطلق فيكايو توموري في الناحية اليمنى، ولعب تمريرة عرضية منخفضة حوّلها لياو ببراعة إلى داخل الشباك بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.
وواجه لاتسيو صعوبة في إيقاف تقدم ميلان، الذي كاد يضاعف تقدمه، لولا تألق حارس المرمى إيفان بروفيديل في إبعاد ضربة رأس قوية لعبها لياو بعد لحظات.
وفي الثواني الأخيرة، ازداد التوتر عندما طالب لاتسيو بضربة جزاء بعد محاولة أخيرة، بدعوى أن ستراهينيا بافلوفيتش، لاعب ميلان لمس الكرة بيده لإبعاد تمريرة عرضية.
وطُرد ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان بعد احتجاجه على قرار الحكم بمراجعة إعادة الواقعة على شاشة إلى جانب الملعب، كما طُرد ماركو إياني مساعد مدرب لاتسيو بسبب الاعتراض بعد ثوان.
وفي النهاية، غمرت الفرحة أجواء الملعب، عندما أمر الحكم باستئناف اللعب دون احتساب ضربة جزاء، بداعي أن بافلوفيتش تعرّض للعرقلة أولاً، وانتهت المباراة بعدها بقليل، بعد قرابة 14 دقيقة من الوقت بدل الضائع.

 

الدوري الإيطالي
ميلان
لاتسيو
روما
نابولي
رافائيل لياو
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©