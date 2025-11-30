الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مدرب الزمالك يدافع عن «الهفوة القاتلة»!

مدرب الزمالك يدافع عن «الهفوة القاتلة»!
30 نوفمبر 2025 09:47

بريتوريا (د ب أ)

دافع أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك المصري، عن حارس مرماه محمد صبحي، والذي ارتكب «هفوة» قاتلة تسببت في فقدان الفريق تقدمه 1 - صفر، ليتعادل مع مضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقال عبدالرؤوف إن فريقه قدّم مباراة كبيرة أمام كايزر تشيفز رغم فشله في الحفاظ على التقدم حتى النهاية.
وأضاف في تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي للنادي: «أشكر اللاعبين على ما قدّموه في المباراة، وفريق كايزر تشيفز له اسم كبير، ولكنه لم يصل لمرمى الزمالك في الشوط الأول، بينما كانت له فرصة واحدة في الشوط الثاني، في حين أهدرنا العديد من الفرص على مدار الشوطين، واستقبلنا هدفاً من خطأ في الدقائق الأخيرة وهو مسؤوليتي الشخصية، ومحمد صبحي حارس كبير».
وقال: «حصلنا على نقطة التعادل، وسنستعد للمباريات المقبلة من أجل المنافسة على صدارة المجموعة، وأرفض الحديث عن التحكيم في اللقاء».
كان الزمالك أصدر بياناً عقب المباراة، أكد فيه تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الحكم الرواندي صامويل أويكوندا الذي أدار المواجهة، معتبراً أن أخطاءه أثّرت على النتيجة، ولم يحتسب ضربة جزاء لمصلحة الفريق المصري.
وتابع أحمد عبد الرؤوف: «خسرنا نقطتين في المباراة، واستقبال هدف من خطأ في آخر دقيقة يحزننا جميعاً، والزمالك فريق كبير ينافس على كافة البطولات التي يشارك فيها».

