أتلتيكو مدريد يمدد «السلسلة الخالية»!



مدريد (رويترز)



سجّل ألكسندر سورلوث هدفين ليمنح أتلتيكو مدريد فوزاً مريحاً 2- صفر على ريال أوفييدو المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لترتفع سلسلة انتصارات فريق المدرب دييجو سيميوني إلى سبع مباريات في جميع المسابقات.

واحتاج المهاجم النرويجي إلى 26 دقيقة فقط لحسم النقاط أمام متذيل ترتيب الدوري الإسباني، الذي حقق انتصارين فقط طوال الموسم.

وافتتح سورلوث التسجيل في الدقيقة 16 بعد تمريرة منخفضة من ديفيد هانكو، ليودع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وبعد عشر دقائق، استغل سورلوث قوته البدنية بشكل مثالي، وتفوّق داخل منطقة الجزاء وتجاوز أحد المدافعين قبل أن يسدد في مرمى الحارس أرون إسكاندل مسجلاً هدفه الثاني، عقب تمريرة عرضية أخرى من هانكو من الجهة اليسرى.

ومدّد الفوز سلسلة أتلتيكو مدريد الخالية من الهزائم في الدوري إلى 13 مباراة، ورفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما يتصدر برشلونة الترتيب وله 34 نقطة، ويستضيف أتلتيكو في «كامب نو» يوم الثلاثاء في مواجهة مرتقبة ربما تكون حاسمة.

وبعد انتصاره المثير 2-1 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، لم يجد أتلتيكو صعوبة أمام أوفييدو صاحب المركز الأخير برصيد تسع نقاط من 14 مباراة.

ولم يخسر فريق سيميوني في الدوري منذ هزيمته في الجولة الافتتاحية أمام إسبانيول في أغسطس، ويملك الآن فرصة لتوجيه رسالة قوية أمام حامل اللقب الموسم الماضي، قد تعيده للمنافسة على اللقب.