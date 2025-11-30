مدرب نيوكاسل سعيد بـ «النصر الأول» خارج الحدود!



لندن (د ب أ)



أبدى إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، سعادته بالفوز العريض على إيفرتون بنتيجة 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صرّح هاو عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء: «حققنا فوزاً عريضاً، إنه أول انتصار لنا خارج ملعبنا هذا الموسم، وكنا نسعى جاهدين لتحقيق هذا الفوز، وتحقق بصعوبة».

أضاف: «أنا سعيد جداً بهذا الفوز من أجل اللاعبين، لقد حققنا فوزاً كبيراً، لم نسجل كثيراً خارج ملعبنا، واتسم اللاعبون بالحيوية والنشاط مع بعض التعديل الخططي».

وأشار مدرب نيوكاسل: «سجّلنا أهدافاً بطرق مختلفة، سجّلنا من كرتين ثابتتين، لكننا شكّلنا خطورة كبيرة طوال المباراة، وأحرز فولتيماده هدفاً بمهارة رائعة، وكان بإمكاننا أن نسجل المزيد».

وبشأن تحقيق فوزين متتاليين في الدوري الإنجليزي، قال إيدي هاو: «الفوز على مانشستر سيتي منحنا دفعة معنوية كبيرة، والفوز على إيفرتون سيمنحنا دفعة جديدة».

وبشأن إصابة بوب حارس الفريق، أشار إيدي هاو إلى أن اللاعب سيخضع لفحص بالأشعة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد مدى إصابته، وأنا سعيد بالأداء الذي قدّمه الحارس الثاني آرون رامسديل، وأتمنى ألا تكون إصابة بوب قوية».

واختتم إيدي هاو بالحديث عن الاحتفال بعيد ميلاده، قائلاً بلهجة ضاحكة: «بالطبع لست سعيداً ببلوغي 48 عاماً، لكنني أستمتع بهذه اللحظة، إنه فوز مهم لنا».