الإثنين 1 ديسمبر 2025
الجزيري في قائمة تونس لكأس العرب

الجزيري في قائمة تونس لكأس العرب
30 نوفمبر 2025 10:10

 
تونس (د ب أ)

وجّه مدرب المنتخب التونسي سامي الطرابلسي الدعوة لمهاجم الزمالك المصري سيف الدين الجزيري للمشاركة مع الفريق في كأس العرب المقامة في قطر.
وأعلن الاتحاد التونسي عن دعوة الجزيري لتعويض نعيم السليتي الذي يغيب عن مباريات البطولة بسبب الإصابة.
وكان الجزيري شارك اليوم في مباراة فريقه الزمالك ضد مضيفه كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي ضمن منافسات كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، وسجّل هدف التقدم قبل أن يدرك تشيفز التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.
وتبدأ تونس أولى مبارياتها في كأس العرب بلقاء منتخب سوريا الاثنين على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي قطر وفلسطين.

كأس العرب
تونس
قطر
الزمالك
سوريا
فلسطين
