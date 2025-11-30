الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ألونسو: هذا ما يحتاجه ريال مدريد!

ألونسو: هذا ما يحتاجه ريال مدريد!
30 نوفمبر 2025 10:41

 
مدريد (د ب أ)

أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أن فريقه بحاجة لمواصلة الانتصارات خارج ملعبه، وذلك بعدما فاز الفريق على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 4- 3 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المدير الفني قبل مباراة الفريق ضد جيرونا، ضمن إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني، التي تقام على ملعب مونتيليبي الأحد. وقال تشابي في المؤتمر الذي نقله الموقع الرسمي للنادي: «بعد مباراتنا الأخيرة في دوري أبطال أوروبا في أثينا، ندرك أن هذه المباراة من النوع الذي نحتاج فيه إلى استعادة شعور الفوز خارج قواعدنا، من الغريب حقاً أن نلعب هذا العدد من المباريات المتتالية بعيداً عن أرضنا، في الدوري وفي دوري أبطال أوروبا، لكننا نحتاج إلى الفوز لمواصلة حصد النقاط والحفاظ على الصدارة، هذا هو هدفنا، الفريق بحالة جيدة، استعدنا لاعبين ونصل للمباراة في ظروف أفضل».
وأضاف: «نحتاج إلى الاستمرارية، قدّمنا فترات جيدة من اللعب، لكننا افتقدنا إلى مباراة متكاملة نشعر فيها بالسيطرة والتحكم والثقة في اللعب، تحسّنا على الصعيد الدفاعي، لستُ راضياً تماماً عن بعض الأمور التي يمكننا تحسينها، وخاصة الأهداف التي استقبلناها في المباريات الأخيرة، سنقدم أداءً أفضل، نحن نتحسن مع الكرة أيضاً، نبني أسلوبنا وهذا هو الطريق للمضي قُدماً».
وتابع: «نريد مواصلة اللعب بقوة ومبادرة وثقة، لاسيما لاستعادة الكرة، عندما يحدث خلل بسيط في التنظيم، تصبح الأمور أكثر صعوبة، نحتاج إلى التنظيم والكثافة والقناعة بعملنا».
وأضاف المدرب: «عاد روديجر وميليتاو، وهويسين ليس جاهزاً، ماستانتونو سيكون أيضاً في قائمة الفريق».
وعن عودة لاعبه الأرجنتيني ماستانتونو أكد المدرب قائلاً: «بحالة أفضل، تمكّن من التدرب 10 أيام دون ألم، عانى قليلاً في الملعب، ولهذا فضّلنا التوقف قبل أن تتفاقم حالته، يتدرب الآن بشكل طبيعي ودون ألم، لقد عاد إلى الفريق، ويحتاج لاكتساب ديناميكية الفريق مجدداً».
وعن لاعبه الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، قال تشابي: «أعتقد أننا سنرى ترينت أفضل قريباً جداً، من الإيجابي تمكُّنه من اللعب 90 دقيقة ضد إلتشي وأولمبياكوس بعد العودة من الإصابة، نحن بحاجة إليه، هذا عامه الأول، ولم يمضِ على انضمامه إلى الفريق سوى بضعة أشهر وعملية التكيف هذه طبيعية جداً، إنه بحالة جيدة، وهو أيضاً ذو طموح كبير جداً لأنه لعب على أعلى المستويات، نريد مشاهدته يتطور وعلينا دعمه خلال مرحلة التغييرات الكبيرة هذه، شعوره الإيجابي هذا أمر سارٌّ حقاً».

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
تشابي ألونسو
