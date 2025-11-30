الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يكشف كواليس الحديث مع هالاند

جوارديولا يكشف كواليس الحديث مع هالاند
30 نوفمبر 2025 10:44

 

مانشستر (د ب أ)

أخبار ذات صلة
تشيلسي وأرسنال.. «الديربي الخاسر»!
أموريم: «تفاصيل صغيرة» وراء فوز مانشستر يونايتد في معقل كريستال بالاس!


كشف جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، كواليس حديثه الجانبي مع إرلينج هالاند مهاجم الفريق، بعد الفوز الصعب على ليدز يونايتد 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
قال جوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «كنت أقول له إنه سينجح في تسجيل هدفه رقم 100 في الدوري، ولكنه بحاجة للراحة في ظل قوته الجسدية مع خوض العديد من المباريات».
أوضح المدرب الإسباني: «لا أقصد الراحة البدنية فقط، بل الذهنية أيضاً، فهو مختلف عن جيريمي دوكو وفيل فودين، إنه لاعب ضخم، ونحن نحتاجه بشدة».
وانتقل المدير الفني لمانشستر سيتي للإشادة بفيل فودين الذي سجّل ثنائية في مرمى ليدز، منها هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.
قال جوارديولا: «سبق أن سجّل فودين العديد من الأهداف، فهو لاعب مميز، ويتسم بقوة التسديدات، وسبق أن سجل هدف حسم تتويجنا بلقب الدوري أمام وستهام».
وأشار: «وجود فودين بالقرب من منطقة الجزاء ضروري، لأنه يتسم بالسرعة في التسديدات والتمريرات، ويقدم موسماً رائعاً».
وبشأن تحليله الفني للمباراة، قال جوارديولا: «زادت الأمور صعوبة بعدما غيّر مدرب ليدز يونايتد طريقته بالاعتماد على التمريرات الطولية للثنائي الهجومي كالفيرت لوين ولوكاس نميشا، بينما أتيحت لنا العديد من الفرص، ونجحنا في تحقيق هدفنا».

 

 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ليدز يونايتد
بيب جوارديولا
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©