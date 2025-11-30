الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فلامنجو صاحب «القياسية البرازيلية» في «كأس ليبرتادوريس»

فلامنجو صاحب «القياسية البرازيلية» في «كأس ليبرتادوريس»
30 نوفمبر 2025 11:05

 
ليما (أ ف ب)

أصبح فلامنجو النادي البرازيلي الأكثر نجاحاً في كأس ليبرتادوريس، بعد إحرازه اللقب الرابع في تاريخه على حساب مواطنه بالميراس 1-0 في ليما.
وسجّل المدافع المخضرم دانيلو هدف المباراة الوحيد برأسية في الشوط الثاني، ليحسم مواجهة متوترة على استاديو مونومنتال أمام نحو 50 ألف متفرج.
وهذا خامس نهائي ليبرتادوريس في آخر ستة مواسم يجمع بين ناديين برازيليين.
وجاء انتصار فلامنجو ثأراً لخسارته أمام بالميراس 2-1 في نهائي نسخة 2021، ليضع النادي الشهير من ريو دي جانيرو على الطريق نحو تحقيق ثلاثية تاريخية في عام 2025.
وكان فلامنجو قد بدأ العام بالفوز بالكأس السوبر البرازيلية، ويحتاج الآن إلى نقطتين فقط من آخر مباراتين في الدوري المحلي ليحسم لقب البطولة المحلية.
ويُعد هذا اللقب الثالث لفلامنجو في البطولة منذ عام 2019 والرابع في تاريخه، ليعادل رصيد إستوديانتيس وريفربليت الأرجنتينيين، ويصبح على بعد ثلاثة ألقاب من إندبندينتي الأرجنتيني صاحب الرقم القياسي بسبعة ألقاب.
وبعد الاستراحة، بدا فلامنجو الطرف الأكثر خطورة رغم صعوبة صنع فرص واضحة، إلى أن جاء الفرج في الدقيقة 67، عندما نفّذ أراسكايتا ركلة ركنية مثالية من الجهة اليمنى، ليقفز دانيلو (34 عاماً)، الذي تُرك دون رقابة، ويودع الكرة برأسه في الشباك مسجلاً هدف الفوز.
قال دانيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي السابق الذي تُرك بشكل مفاجئ وحيداً داخل المنطقة في لقطة الهدف الحاسم: «لقد عملنا كثيرا على الكرات الثابتة، كنت أعرف أننا سنحصل على فرصة، واستغليتها».
قال دي أراسكايتا، صاحب التمريرة الحاسمة والمتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة: «جماهيرنا تستحق ذلك، ونحن نستحقه أيضاً».
وهذا التتويج الرابع لفلامنجو في كأس ليبرتادوريس، بعد أعوام 1981 و2019 و2022، وتأهل للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال ليواجه كروس أسول المكسيكي في 10 ديسمبر في الدوحة، وكأس ريكوبا سودأميريكانا 2026، وكأس العالم للأندية 2029.

