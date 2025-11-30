الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الثانية 55» تعلن عن الهدف الأسرع في «البريميرليج»!

«الثانية 55» تعلن عن الهدف الأسرع في «البريميرليج»!
30 نوفمبر 2025 11:13

 
ليفربول (رويترز)

سجّل مالك تياو أسرع هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعد مرور 55 ثانية فقط، ليقود نيوكاسل يونايتد إلى أول انتصار له خارج ملعبه هذا الموسم بنتيجة 4-1 على إيفرتون في ملعب هيل ديكنسون.
وأضاف لويس مايلي وفولتماده هدفين آخرين في الشوط الأول، ليتقدم نيوكاسل 3-صفر قبل الاستراحة، وسجّل تياو هدفه الشخصي الثاني، بعدما استفاد الفريق الزائر من الأخطاء الدفاعية لصاحب الضيافة، وتقدم نيوكاسل للمركز 11 في الترتيب برصيد 18 نقطة من 13 مباراة، بينما يملك إيفرتون العدد نفسه من النقاط، لكنه يحتل المركز الرابع عشر، بعدما استقبلت شباكه أربعة أهداف للمرة الأولى في ملعبه الجديد على ضفاف نهر ميرسي.
وكان هذا الفوز هدية رائعة في عيد ميلاد مدرب نيوكاسل إيدي هاو الثامن والأربعين، وهو مشجع سابق لإيفرتون، رغم الهدف الرائع الذي سجّله كيرنان ديوسبري-هول لأصحاب الضيافة.
وقال هاو: «قطعنا خطوة كبيرة إلى الأمام، قدم اللاعبون مباراة جيدة جداً والسعادة لا تسعنا بهذا الانتصار الكبير، نسير في الاتجاه الصحيح».
سجّل تياو هدفاً برأسية من ركنية مايلي، محرزاً الهدف الرابع فقط لنيوكاسل خارج أرضه هذا الموسم ليحقق الفريق بداية مثالية.
وكان هدفه أسرع بسبع ثوانٍ من هدف فيل فودن في فوز مانشستر سيتي 3-2 على ليدز يونايتد.
وقال تياو: «أنا ممتن، إنها لحظة رائعة، رحبت بي جماهير نيوكاسل وكأنني في بيتي الجديد، لذلك أنا ممتن حقاً».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
إيفرتون
مانشستر سيتي
ليدز يونايتد
فيل فودين
