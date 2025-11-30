فليك يتحدث عن «ثلاثي» برشلونة

برشلونة (د ب أ)



أبدى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، سعادته بفوز فريقه على ديبورتيفو ألافيس 3-1، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يلعب مع مضيفه جيرونا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وقال فليك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه: «بالنظر إلى ما قدمناه، فقد تعاملنا مع المباراة بشكل جيد، والنقاط الثلاث هي أهم ما في الأمر».

ورغم الفوز، يرى فليك، الذي يسعى دائماً لتقديم الأفضل، أن الفريق يمكنه التطور في العديد من النواحي والعمل عليها.

وفي حديثه عن اللاعبين أبدى فليك سعادته بعودة بيدري من جديد وقال: «إنه بحالة جيدة وهو الشيء الأهم».

كما تحدّث فليك عن رافينيا الذي عاد للتشكيل الأساسي، قائلاً: «لقد أظهر أهميته الكبيرة بالنسبة للفريق».

وأبدى المدرب الألماني إعجابه بما قدّمه داني أولمو الذي سجّل هدفين، وقال: «الجميع يعرف مدى روعته لاعباً».