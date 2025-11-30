الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حصة بوحميد تشيد بجهود «دبي لأصحاب الهمم» لاستضافة «آسيوية الشباب»

حصة بوحميد تشيد بجهود «دبي لأصحاب الهمم» لاستضافة «آسيوية الشباب»
30 نوفمبر 2025 11:51

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء


أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بجهود نادي دبي لأصحاب الهمم لاستضافة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، من 7 إلى 14 ديسمبر المقبل بمشاركة 35 دولة.
جاء ذلك خلال لقائها ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.
وأكدت معاليها حرص الهيئة على تمكين أصحاب الهمم، وتقديم الدعم اللازم لهم، لتجاوز التحديات وتحقيق طموحاتهم على مختلف المستويات، وجددت التزام هيئة تنمية المجتمع بتوفير خدمات مجتمعية عالية الجودة لأصحاب الهمم، مشدّدة على الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ونادي دبي لأصحاب الهمم للارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة، لاسيما أن النادي يقدّم خدمات مجتمعية لأكثر من 600 عضو من مختلف الإعاقات.
من جانبه، وجه ثاني جمعة بالرقاد الشكر إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مؤكداً أن نادي دبي لأصحاب الهمم يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، ويسعى لتوفير كل عناصر الدعم التي تمكّنهم من تحقيق الإنجازات وترك أثر إيجابي في مختلف المجالات.
وأضاف: أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة أصحاب الهمم يمثّل دافعاً مستمراً لتعزيز نجاحاتهم.
كما وجّه ماجد العصيمي الشكر إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد على اهتمامها الكبير بأصحاب الهمم ومتابعتها المستمرة لخطط واستراتيجيات اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.
وثمّن العصيمي الشراكة الاستراتيجية بين هيئة تنمية المجتمع ونادي دبي لأصحاب الهمم، مؤكداً أنها تصب في خدمة هذه الفئة، وتسهّل دمجهم وتحفّز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

الإمارات
دبي
حصة بوحميد
نادي دبي لأصحاب الهمم
ثاني جمعة بالرقاد
ماجد العصيمي
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©