حصة بوحميد تشيد بجهود «دبي لأصحاب الهمم» لاستضافة «آسيوية الشباب»



دبي (الاتحاد)



أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بجهود نادي دبي لأصحاب الهمم لاستضافة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، من 7 إلى 14 ديسمبر المقبل بمشاركة 35 دولة.

جاء ذلك خلال لقائها ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وأكدت معاليها حرص الهيئة على تمكين أصحاب الهمم، وتقديم الدعم اللازم لهم، لتجاوز التحديات وتحقيق طموحاتهم على مختلف المستويات، وجددت التزام هيئة تنمية المجتمع بتوفير خدمات مجتمعية عالية الجودة لأصحاب الهمم، مشدّدة على الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ونادي دبي لأصحاب الهمم للارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة، لاسيما أن النادي يقدّم خدمات مجتمعية لأكثر من 600 عضو من مختلف الإعاقات.

من جانبه، وجه ثاني جمعة بالرقاد الشكر إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مؤكداً أن نادي دبي لأصحاب الهمم يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، ويسعى لتوفير كل عناصر الدعم التي تمكّنهم من تحقيق الإنجازات وترك أثر إيجابي في مختلف المجالات.

وأضاف: أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة أصحاب الهمم يمثّل دافعاً مستمراً لتعزيز نجاحاتهم.

كما وجّه ماجد العصيمي الشكر إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد على اهتمامها الكبير بأصحاب الهمم ومتابعتها المستمرة لخطط واستراتيجيات اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

وثمّن العصيمي الشراكة الاستراتيجية بين هيئة تنمية المجتمع ونادي دبي لأصحاب الهمم، مؤكداً أنها تصب في خدمة هذه الفئة، وتسهّل دمجهم وتحفّز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.