أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي لرفع الأثقال» ينظّم بطولة العين 6 ديسمبر

«أبوظبي لرفع الأثقال» ينظّم بطولة العين 6 ديسمبر
30 نوفمبر 2025 13:03

 
أبوظبي (الاتحاد)

الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء


ينظّم نادي أبوظبي لرفع الأثقال بطولة العين، بالتعاون مع نادي العين، ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي 6 ديسمبر الجاري، باستاد طحنون بن محمد بالقطارة، وتعتبر الأولي من نوعها التي ينظمها النادي في العين، والثالثة في أبوظبي، بهدف نشر اللعبة واكتشاف المواهب بالمناطق المختلفة داخل الإمارة، واستقطابها في فرق النادي التي تمثّل «العمود الفقري» للمنتخبات الوطنية.
ويستمر التسجيل للمواطنين والمقيمين من الفئات العمرية المختلفة من الذكور والإناث حتى صباح يوم البطولة، حيث يتم تحديد الفئات والأوزان حسب القائمة النهائية للمشاركين.
وأكد عبدالله حيي الشامسي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي، رئيس اللجنة الفنية، أن الترتيبات اكتملت لتنظيم البطولة وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي، وسط متابعة مستمرة من المهندس عيسى عمير المنصوري، رئيس مجلس إدارة النادي، الذي يُولي وأعضاء مجلس الإدارة اهتماماً خاصاً بنشر اللعبة، ومنح الفرصة لكل الموهوبين، ليكونوا لاعبين متميزين عبر البرامج التدريبية المتطورة التي يوفرها نادي أبوظبي لرفع الأثقال.
وقال: «تأتي المنافسات ضمن سلسلة من البطولات التي ينظمها النادي، حيث سبق وأقام بطولتين في أبوظبي، هدفها التعريف برفع الأثقال، والوقوف على المستويات، وضم اللاعبين واللاعبات المتميزين إلى النادي لصقل موهبتهم ورعايتهم، ليتطوروا أكثر ويكونوا أساساً قوياً للأثقال الإماراتية».
من جهته، قال ناصر خميس المحيربي، المدير التنفيذي للنادي: «نادي أبوظبي وضع خططاً طموحة لنشر رفع الأثقال في أنحاء أبوظبي، وتنظيم هذه البطولات يمثّل نافذة مهمة للتعريف باللعبة وجذب المهتمين، وسعداء بأن تنظم البطولة في مدينة العين والشكر لنادي العين على تعاونه وتقديمه التسهيلات كافة لإنجاح الحدث، كما نثمّن الرعاية الدائمة من مجلس أبوظبي الرياضي لجميع أنشطة النادي ومشاركات لاعبيه مع المنتخبات الوطنية التي يعتبر نادينا ركيزة أساسية لها».
وأضاف: «نملك مجموعة جيدة من اللاعبين في فرق الرجال والسيدات والناشئين، والنادي استطاع في وقت وجيز بعد تأسيسه أن يضع اللعبة في الواجهة من جديد، من خلال تحقيق لاعبيه لإنجازات تاريخية مع المنتخب على الصعيدين العربي والآسيوي، وهذا مجرد بداية، وخططنا تركّز على صناعة الأبطال، والجود القوي في الاستحقاقات الكبرى».

الإمارات
أبوظبي
العين
رفع الأثقال
نادي أبوظبي لرفع الأثقال
