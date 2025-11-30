«جهانجيري» بطل كأس «عيد الاتحاد» للبولو



دبي (الاتحاد)



تُوج «جهانجيري» بطلاً لكأس عيد الاتحاد للبولو، بعد فوزه على «الحبتور» 8.5-8، في نهائي قوي ومثير، ووسط أجواء احتفالية بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات.

وتحولت المباراة الختامية إلى مهرجان فني ورياضي رائع يجسّد الفرحة بالمناسبة الوطنية الغالية، وتوج مارتن بيدرسون، رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي «البطل» و«الوصيف».

وشهدت المباراة تنافساً مثيراً، وتبادل الفريقان التقدم في النتيجة التي لم تُحسم إلا بنصف نقطة حصدها جهانجيري مسبقاً بسبب فارق الهانديكاب.

وأعرب سعد جهانجيري عن سعادته بالمشاركة وفريقه في احتفالات أسرة البولو بعيد الاتحاد، مبدياً فرحته باللقب، والتفوق على منافس قوي في مباراة جاءت رائعة.