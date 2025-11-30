الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ميسي ومولر.. «لقاء العمالقة»!

ميسي ومولر.. «لقاء العمالقة»!
30 نوفمبر 2025 13:15

 
سان دييجو (أ ب)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو نهائي كأس الدوري الأميركي لكرة القدم، الذي يجمع بين أسطورتي اللعبة الألماني توماس مولر والأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن فاز فريقا فانكوفر وايتكابس وإنتر ميامي بلقبي مؤتمري الغرب والشرق على التوالي.
تأهّل مولر إلى المباراة النهائية مع فانكوفر، بعد فوزه على مضيفه سان دييجو إف سي 3-1، ليحصد لقب بطل المؤتمر الغربي.
وفي المقابل، تأهل إنتر ميامي بصفته بطل المؤتمر الشرقي بعد اكتساحه نيويورك سيتي إف سي 5-1، وتقام المباراة النهائية في ميامي 6 ديسمبر، حيث حصل الفريق المضيف على أفضلية اللعب على أرضه بفضل سجله المتفوق في الموسم العادي.
وسيكون هذا النهائي هو الأول في تاريخ كلا الناديين في بطولة كأس الدوري الأميركي.
تحمل هذه المواجهة طابعاً تاريخياً خاصاً، إذ ستجمع بين الأسطورتين للمرة الأولى، منذ لقاء بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا عام 2023.
والأهم من ذلك، ستكون هذه أول مباراة نهائية تجمعهما منذ نهائي كأس العالم 2014، عندما فازت ألمانيا على الأرجنتين في ريو دي جانيرو.
يشار إلى أن مولر يتفوق على ميسي في سجل المواجهات المباشرة على مستوى الأندية، حيث فاز في خمس من أصل ستة لقاءات، بما في ذلك فوز البايرن الساحق على برشلونة 8-2 في عام 2020.
وسبق لميسي، الذي انضم إلى إنتر ميامي في عام 2023، الفوز بكأس الدوريات ودرع المشجعين، لكنه لم يسبق له الوصول إلى نهائي كأس الدوري الأميركي حتى الآن، أما مولر، وفي موسمه الأول في أميركا الشمالية، فاز بالفعل ببطولة كندا مع فانكوفر.

إنتر ميامي
ليونيل ميسي
توماس مولر
ألمانيا
الأرجنتين
بايرن
بايرن ميونيخ
برشلونة
