أجواء احتفالية في سباق دبي لقوارب التجديف



دبي (الاتحاد)

وسط أجواء غلّفتها الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات، نظّم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجولةَ الأولى لسباق دبي لقوارب التجديف المحلية، والتي شهدت مشاركة كبيرة من 42 قارباً وتنافساً محتدماً في الأشواط المحلية والمفتوحة على مسافة 2.38 كلم، وذلك في ممشى مدينة دبي الطبية، المرحلة الثانية في منطقة الجداف بدبي.

وأقامت اللجنة المنظمة شوطين للفئة المحلية، في ظل المشاركة الكبيرة لـ 26 قارباً، وفي الشوط الأول للفئة المحلية، حقق المركز الأول القارب «زلزال 1» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة سليمان أحمد المرعي، وتبعه القارب «رأس الخيمة» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة ناصر حسن الكاس، والقارب «الزير 79» لمالكه محمد راشد بن شاهين، وبقيادة النوخذة أحمد خليفة سعيد.

وفي الشوط الثاني للفئة المحلية، تُوج بالمركز الأول القارب «جلفار 55» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي، وبرعاية مجموعة سبارك لعبدالله الشحي، وتبعه القارب «مزاحم 70» للشيخ صقر بن سعود القاسمي، وبقيادة النوخذة أحمد محمد الشحي، والقارب «الظفرة 1» لمالكه محمد عبدالعزيز الحمادي، وبقيادة النوخذة سلطان عابد الحمادي.

وفي شوط الفئة المفتوحة، كان الفوز من نصيب القارب «جلفار 61» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي، برعاية مجموعة سبارك لعبدالله الشحي، وتبعه القارب «جلفار 2» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوحذة بدر ناصر الشحي، والقارب «الظفرة 15» لمالكه «مارين ATC لصناعة القوارب»، وبقيادة النوخذة محمد عبدالعزيز الحمادي.

وقام محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى في السباق، وتوجيه الشكر للجهات الراعية، وقال: «الإقبال الكبير يعكس انضمام أجيال صاعدة إلى هذه الرياضة التراثية، وهو مؤشر إيجابي، مما جعلنا ننظّم شوطين للفئة المحلية، إلى جانب شوط الفئة المفتوحة، وكان مستوى المنافسات مرتفعاً ومتقارباً، وحرصنا على تطبيق القوانين بشكل دقيق، لضمان إخراج النتائج بكل شفافية ومساواة بين الجميع».