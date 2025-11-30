بويج أول بطل في الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد

أبوظبي (الاتحاد)

تُوّج الإسباني ديفيد بويج بأول ألقاب الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت تصنيف «السباق إلى دبي»، بفوزه في بطولة بي إم دبليو أستراليا المفتوحة، التي أقيمت في نادي رويال كوينزلاند في بريزبان بأستراليا، إيذاناً بانطلاق منافسات تطوف العالم مجدداً، وصولاً إلى الختام الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر 2026.

وبحسب روزنامة الموسم الجديد لـ «السباق إلى دبي» تقام 42 بطولة على الأقل في مختلف دول العالم، على أن تقام التصفيات الختامية، بإقامة بطولتي أبوظبي في ياس لينكس من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، وبطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.

ونجح بويج في الفوز بلقب البطولة الأسترالية، بعدما أنهى المنافسات بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل، ليكسب جائزة مالية تتجاوز 277 ألف دولار، والأهم نيله 500 نقطة جعلته يعتلي صدارة تصنيف «السباق إلى دبي» مبكراً هذا الموسم.

وتفوّق بويج على الصيني ويني دينج الذي حلّ ثانياً برصيد 16 ضربة تحت المعدل، ليحصل بدوره على 334 نقطة في تصنيف «السباق إلى دبي».

وأعاد فوز بويج ذكريات تفوّق مواطنه الأسطورة سيفي باليستيروس، الذي كان آخر لاعب إسباني يفوز بهذا اللقب على الأراضي الأسترالية قبل 43 عاماً، في عام 1981.

ويُعد هذا اللقب الأول في جولة دي بي ورلد للإسباني ذي الـ 23 عاماً، وذلك في مشاركته رقم 15 في بطولات الجولة.

وقال بويج: «كنت متوتراً بالتأكيد، لكنني أعتقد أنني حافظت على هدوئي جيداً، من الواضح أن تلك البداية الجيدة في الجولة الرابعة ساعدتني كثيراً، من الواضح أن وجود اسمي مع اسم سيفي باليستيروس، باعتبارنا الإسبانيين الوحيدين اللذين فازا بهذا الحدث في أستراليا، يزيد من تميز الانتصار».

وأقيمت البطولة ضمن سلسلة البطولات الافتتاحية للموسم الجديد لـ «السباق إلى دبي»، والتي تضم بطولات تقام في أستراليا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، قبل فترة التوقف في نهاية ديسمبر، على أن تستأنف البطولات بعد ذلك مع «السلسلة الدولية» التي تضم بطولتين في دبي، وهما بطولة دبي إنفيتشنال وهيرو دبي ديزرت كلاسيك وتقامان يناير المقبل.

وكان الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي احتفظ باللقب، عندما تُوج بطلاً لموسم «السباق إلى دبي» 2025، لرفع رصيده الإجمالي إلى 7 ألقاب، ويواصل كتابة التاريخ عندما تسلم كأس هاري فاردون في ختام بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف في نوفمبر الجاري.