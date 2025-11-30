الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أنكور» بطل كأس الاتحاد للبولو

«أنكور» بطل كأس الاتحاد للبولو
30 نوفمبر 2025 15:20

 
أبوظبي (الاتحاد)

تُوج «أنكور» بكأس الاتحاد للبولو الذي نظّمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ضمن مشاركة النادي في الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات.
وجاء فوز «أنكور» باللقب، بالتفوق على «تمام» 6-4 في المباراة النهائية، وحصل «الفيصل» على المركز الثالث على حساب «غنتوت» 8-6.
توّج الفريق الفائز سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وإيلي نعمة، المدير العام لشركة سو إيست، وعبد الباسط الحمادي، المدير التنفيذي لنادي غنتوت، وعامر الصيعري، عضو مجلس إدارة النادي.
وجاء التتويج وسط أجواء احتفالية متميزة، بعد يوم رائع تضمن العديد من الاحتفالات بالمناسبة الغالية على نفوس الجميع.
وتضمنت احتفالية غنتوت لسباق الخيل والبولو العديد من الفقرات التي استمتع بها الحضور، أهمها الأغاني الوطنية، فضلاً عن السحوبات على جوائز قيمة للجماهير، إضافة إلى بعض الفعاليات التي شارك فيها جميع أفراء العائلة، من بينها مسابقة أجمل زي وطني للأطفال تحت سن 15 سنة، وأجمل لوحة معبّرة عن عيد الاتحاد.
من جانبه، وجه عبد الباسط الحمادي، الشكر إلى الجماهير التي حضرت أمسية نهائي كأس الاتحاد، مؤكداً أن هذا اليوم جاء مشاركة من النادي في الاحتفال بعيد الاتحاد تلك المناسبة التي تُعد أهم مناسبة وطنية يحتفل بها كل إماراتي.
وأشار إلى أن الحضور الجماهيري زيّن الاحتفالية بأجواء رائعة، من خلال التفاعل مع الأغاني الوطنية، وكذلك المشاركة في المسابقات التي عبرت عن الحدث.
وثمّن الحمادي جهود رعاة النادي الذين يقدّمون الدعم دائماً في مختلف المناسبات التي يستضيفها غنتوت لسباق الخيل والبولو، سواء الرياضية أو الاجتماعية.

